Feijóo critica "la incompetencia" de Sánchez en "la defensa de las mujeres" y pide "una igualdad real y efectiva"

a 28 de febrero de 2026, en Ávila, Castilla León (España).

MADRID, 2 Mar.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado "la incompetencia" del Gobierno en "la defensa de las mujeres", y ha pedido "una igualdad real y efectiva", alegando que "la política feminista de verdad empieza en la educación y a partir de la igualdad de oportunidades".

Así se ha expresado durante una reunión este lunes en Génova con los responsables de Igualdad del PP, donde también han estado su secretario general, Miguel Tellado y su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos; en la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer.

En el encuentro, Feijóo ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "un enorme porcentaje de incompetencia y sectarismo que invade todo" y ha reprochado que "cuando alguien desprecia con tanta intensidad la Constitución y la separación de poderes, desprecia evidentemente la igualdad real y efectiva de la mujer y el hombre".

En este sentido, ha recordado la Ley del 'Solo Sí es Sí' como un ejemplo que "ha supuesto la excarcelación de agresores sexuales"; así como los fallos de las pulseras antimaltrato; o la Ley Trans que, a su juicio, "no respeta a la mujer y trastorna toda la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad efectiva".

Por su parte, Tellado ha reclamado "una igualdad real sin confrontación", además de definir al PP como "un partido de Estado" que "defiende la igualdad en todos los ámbitos" y calificar así al Gobierno como "el gran creador de desigualdad en España".

DE LOS SANTOS ENCABEZARÁ LA DELEGACIÓN DEL PP EN EL 8M

En un comunicado, recogido por Europa Press, los 'populares' han precisado que De los Santos encabezará una delegación de diputados y senadores del PP que acudirán el próximo domingo, 8 de marzo, a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Asimismo, el diputado 'popular' ha resaltado que la igualdad es "un pilar fundamental" para el PP y ha reivindicado a "todas las mujeres que han abierto camino, como las que lideran iniciativas empresariales o sobresalen con sus estudios; a las que desarrollan su labor profesional en hospitales, en la industria o en el campo; y, en general, en todos los ámbitos de la sociedad".

"El PP quiere insistir este año en que la conciliación sigue siendo un desafío pendiente en nuestro país ya que muchas mujeres se ven obligadas a renunciar a su trabajo por falta de alternativas, percibiendo la maternidad como un obstáculo cuando tendría que ser reconocida como una contribución imprescindible para la sociedad", han argumentado.

Así las cosas, De los Santos ha lamentado el "bloqueo intolerable" del PSOE a la Ley de Conciliación y Corresponsabilidad que el PP registró en el Congreso de los Diputados, con propuestas como "la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, la flexibilidad laboral, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, el reconocimiento de las familias monoparentales y numerosas o las bonificaciones por el contrato de cuidadores".