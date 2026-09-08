Feijóo critica el "pacto de silencio" entre Sánchez y Zapatero: "El PSOE apesta a cloaca"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes el "pacto de silencio" entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha afirmado que el PSOE "apesta a cloaca"

"Sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir porque la firma del rescate la tiene el Gobierno", ha declarado Feijóo, un día después de que el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola haya ratificado como investigado que dedicaron el 1% del rescate de 53 millones concedido a la aerolínea en pandemia para la supuesta mediación de Zapatero en su consecución, si bien no ha concretado qué tipo de gestiones habría realizado.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, ha indicado que el PSOE "apesta a cloaca" y ha reiterado que "sin Sánchez no podría haber ocurrido", repasando los casos de corrupción que le afectan. A su entender, "no es un problema de derechas o izquierdas, es un problema de decencia".

LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ ESTÁN EN "COMPLICIDAD MÁXIMA"

Además, Feijóo ha cargado duramente contra los socios del PSOE que, a su juicio, están "en una situación de complicidad máxima", dado que están "apuntalando" al Gobierno en medio de los casos de corrupción "más graves en la historia democrática" de España.

"El problema es que esos socios han perdido la credibilidad delante de sus votantes y además han perdido otra cosa, que es la dignidad", ha sentenciado el jefe de la oposición.

Al ser preguntado si al PP preocupa que el malestar por la mala gestión de Ceuta del Gobierno lo acabe capitalizando Vox, Feijóo ha admitido que ése es el objetivo del presidente del Gobierno. "El objetivo del señor Sánchez desde que ha llegado, desde el muro, pues es polarizar", ha enfatizado. Sin embargo, ha subrayado que su objetivo es "derribar los muros" y empezar a hablar de los problemas de los españoles.

Ante el hecho de que los resultados en las elecciones de Sajona-Anhalt en Alemania evidencie que los partidos de Estado se diluyen, como la CDU, Feijóo ha replicado: "Sí, pero aquí no". Así, ha explicado que en Alemania el partido de Friedrich Merz "ha bajado el 18%" pero "la encuesta peor dice que el PP tiene entre el 31 y el 34%" de los votos.

En este punto, ha destacado que lleva cuatro años en la Presidencia del PP y ha ganado "todas" las elecciones "salvo en Cataluña y en el País Vasco" mientras que el PSOE "ha sacado en la mayoría de las comunidades autónomas, salvo en Castilla y León, el peor resultado de su historia". Según ha destacado, en España el PP es "el partido que gobierna para el 70% de la gente" y "en Alemania esto no se da".

Ante el hecho de que en una coyuntura tan desfavorable para el Gobierno el PP no suba más en las encuestas, Feijóo ha destacado que ha aumentado su distancia con el PSOE, al que le saca "entre cinco y siete puntos".

Dicho esto, ha admitido que Vox bajó en las elecciones generales de 52 a 33 escaños pero "ahora vuelve a recuperar de una forma muy notable por encima de los 50 escaños". "Por lo tanto, Vox vuelve a lo que era antes de las elecciones del 2023", ha indicado.

DISPUESTO A VERSE CON SU 'DOBLE' ESTADOUNIDENSE SI VIENE A MADRID

El presidente del PP se ha mostrado dispuesto a verse con su 'doble' estadounidense, Cash Stevens, quien ha dicho que le parece un "tío simpático" y que lo ha visto por redes. Según ha confesado, a él le gusta cantar pero no sabe cantar como él.

"Parece ser que va a venir en abril a Madrid, y yo si viene en abril a Madrid y quiere tener una charla conmigo, encantado. Desde luego, simpático es, y el número de seguidores en España parece ser que se ha incrementado. Oiga, si soy útil para esto, pues muy bien", ha afirmado.