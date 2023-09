Feijóo critica ante UGT la opacidad con los fijos discontinuos y propone reconvertir los servicios públicos de empleo

Álvarez dice que el PP "clarificó" en campaña su postura sobre la reforma laboral y no tiene intención de "hacer ninguna reforma"



MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este martes al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, su preocupación por "la opacidad" con la que está actuando el Gobierno en relación con los trabajadores fijos discontinuos, al tiempo que le ha propuesto reconvertir los Servicios Públicos de Empleo (SPE) hacia un modelo orientado, no tanto a gestionar parados, sino a facilitar empleos.

Así se lo ha expuesto durante la reunión "en un clima distendido y amistoso" que han celebrado en la sede del PP, donde han abordado la situación institucional, política, económica y social de España, incidiendo en la necesidad de crear un "clima de estabilidad basado en el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado", según ha informado el PP en un comunicado.

Desde el PP han destacado que este encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos que ha abierto Feijóo para la investidura, se ha centrado fundamentalmente en temas sociales y laborales, que son los que, a su juicio, preocupan de verdad a los ciudadanos españoles.

Este lunes, Feijóo ya se vio con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y este miércoles seguirá su ronda de contactos con los agentes sociales con una entrevista con el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.

PACTOS SOBRE BIENESTAR, SANEAMIENTO ECONÓMICO Y FAMILIA

El líder del PP ha trasladado a Pepe Álvarez su preocupación por la opacidad con la que está actuando el Gobierno en relación con la situación real de los trabajadores fijos discontinuos, un año y

medio después de aprobarse la reforma laboral. Según ha subrayado, el PP no cuestiona este tipo de contrato, sino la falta de información sobre el número real de trabajadores que se encuentran en

situación de actividad y cuantos inactivos, ha informado el partido.

Según el PP, el último dato conocido a través de una respuesta parlamentaria, que el Gobierno "nunca ha negado", situaba en 443.078 las personas contratadas con esta modalidad a finales del año pasado. En otras palabras, uno de cada tres trabajadores fijos discontinuos no trabajaba y cuatro de cada diez inactivos no cobraban prestación por desempleo en el mes de diciembre, dato "muy preocupante", según la formación de Feijóo.

Además, Feijóo ha trasladado a Álvarez el 'Acuerdo por la Igualdad y Bienestar de los Españoles' que ya entregó a Pedro Sánchez el pasado 30 de agosto y que considera "el mejor camino para crear la confianza necesaria para resolver los grandes problemas y retos a los que se enfrenta España".

En especial, el líder del PP ha incidido en un Pacto por el Estado de Bienestar que garantice el Sistema Nacional de Salud; en un Pacto por el Saneamiento Económico que garantice la solvencia de los más vulnerables y las clases medias, y en un Pacto por las Familias que sirva para aumentar su capacidad para lo prioritario y hacer posible la conciliación.

AYUDAR A ENCONTRAR EMPLEO

En el encuentro Feijóo también le ha propuesto al líder de UGT reconvertir los Servicios Públicos de Empleo (SPE) hacia un modelo orientado, no tanto a gestionar parados, sino a facilitar empleos

porque, a su juicio, estos departamentos operan actualmente alejados de las empresas y la realidad productiva, según los 'populares'.

En este sentido, el presidente del PP le recordó que el porcentaje de desempleados que encontraron colocación gracias al SEPE fue de poco más de un 1%. "Básicamente lo que hacen los SEPE es centrarse en gestionar prestaciones y subsidios, sin realizar una verdadera labor de orientación profesional, función que hay que transformar para ayudar al desempleado a encontrar un trabajo", han añadido los 'populares'.

También han hablado sobre la jornada laboral y Feijóo le ha recordado que ya existen instrumentos jurídicos que permiten instaurar uno de cuatro días laborables a través de los convenios colectivos, puesto que no hay ninguna ley que diga que tiene que ser de cinco días o de 40 horas semanales. En este sentido, ha señalado que el PP está dispuesto a explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y descanso, pero no como consecuencia de una

imposición.

PEPE ÁLVAREZ: PIDE "CONSTRUIR MÁS DERECHOS SOCIALES"

En declaraciones a los medios, Álvarez --que ha agradecido a Feijóo que haya querido "contrastar opiniones e ideas con las organizaciones sindicales"-- ha señalado que el debate de investidura debe servir para "consolidar todos los avances que desde el punto de vista de la concertación social" se han conseguido estos años y para "construir más derechos sociales", como la reducción de jornada.

Álvarez ha explicado que Feijóo conoce el documento que han planteado las organizaciones sindicales, que no votan en el Congreso. "Para nosotros es prioritaria la constitución de un Gobierno, pensamos que los retos que tiene España los hay que abordar de manera inmediata y es justamente en ese camino en el que hemos estado debatiendo durante más tiempo", ha manifestado.

Al ser preguntado si han hablado en la reunión sobre la reforma laboral, Álvarez ha indicado que han conversado sobre las propuestas que han hecho las organizaciones sindicales, pero ha recordado que durante la campaña electoral vieron que el Partido Popular "ha ido clarificando cuál es su posición".

"Y a mí no me ha manifestado, sino al contrario, que tuviera la intención de hacer ninguna reforma más allá de hablar con las organizaciones sindicales y con las organizaciones empresariales y ver si en ese contexto había que tocar alguna cuestión", ha agregado. Según Álvarez, "no ha pasado suficiente tiempo como para poder sacar conclusiones", dado que la reforma laboral "hace poco más de un año que está vigente".

¿SE SENTARÍAN A HABLAR SOBRE LA AMNISTÍA?

Preguntado si UGT se sentaría en una mesa para hablar sobre la amnistía, después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz defienda un acuerdo político y social en el que también estén los agentes sociales, Álvarez ha señalado que han recibido esa noticia "con la misma sorpresa" que los medios de comunicación porque no han tenido "ningún tipo" de contacto. "Creo que en el contexto de la vicepresidencia segunda del Gobierno vamos a tener ocasión de hablar en los próximos días", ha asegurado.

En cualquier caso, ha señalado que no le parece que los sindicatos tengan que "formar parte de un compromiso de Gobierno que incluya ninguna de estas cuestiones" porque "nunca ha ocurrido en nuestro país". "Pretender una mesa de negociación en la que además estén los empresarios a mí se me hace francamente es complejo", ha indicado, para añadir que no conocen la propuesta salvo lo que han leído en los medios.

En cuanto a si ha hablado con Feijóo de una hipotética Ley de Amnistía durante la reunión, ha señalado que el líder del PP sí que ha sacado este asunto y él se ha remitido a las declaraciones que hizo esta mañana en Barcelona.

"En estos momentos no está en la agenda una Ley de Amnistía. En este proceso de investidura parece que no se plantea y, en el supuesto de que haya un rechazo la candidatura del señor Feijóo y haya un nuevo candidato y haya propuestas, será el momento debatirlas en el marco de un debate previo que hay que hacer dentro del sindicato", ha declarado.

Dicho esto, ha señalado que UGT sí que valora "muy positivamente el cambio de clima político económico y social que ha habido en Cataluña y en España". "Y eso sin ningún lugar a dudas tiene mucho que ver con los indultos, tiene que ver con los cambios que se han producido en el Código Penal y nosotros creemos que efectivamente el futuro de España y de Cataluña pasa por avanzar en esa dirección y no en la dirección del enfrentamiento que no nos lleva a ningún sitio", ha finalizado.