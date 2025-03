Feijóo criticará este jueves ante el PPE que Sánchez no tenga "un plan" sobre el gasto en defensa ni "aval" del Congreso

El PP considera que el presidente del Gobierno llega al Consejo Europeo con un Ejecutivo "dividido" por el presupuesto en defensa

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticará este jueves ante sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE) que, a diferencia de otros países de la UE, el presidente del Gobierno acuda al Consejo Europeo de Bruselas sin "un plan" sobre el gasto en defensa y sin el "aval" del Congreso de los Diputados, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

Feijóo viajará a Bruselas para participar en la tradicional cumbre del PPE, previa a la reunión de los jefes de Estado y de gobierno de los 27 para debatir sobre seguridad y gasto en defensa, después de que la Comisión Europea haya planteado un plan para rearmar Europa, tres años después del inicio de la guerra de Ucrania.

De hecho, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha emplazado a los gobiernos europeos a "hacer los deberes" y "asumir su responsabilidad" para elevar masivamente el gasto en defensa tras la "fuerte llamada de atención" por el nuevo contexto geopolítico y el acercamiento entre Moscú y Washington.

"UN GOBIERNO DIVIDIDO"

Los 'populares' han denunciado estas semanas las diferentes posiciones sobre el gasto en defensa del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. El líder de la oposición criticará que Sánchez llegue al Consejo Europeo con su Ejecutivo "dividido" en cuanto al presupuesto en defensa.

"Mientras Europa avanza en un plan, Sánchez demuestra que no lo tiene. No explica nada, no pone de acuerdo ni a los suyos, ni acude con el aval del Congreso", han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Desde 'Génova' han denunciado que, en un momento "crucial" para Europa, el jefe del Ejecutivo haya pretendido "despachar este asunto con una ronda de cafés para todos" en el Palacio de la Moncloa, en alusión a las entrevistas con los grupos parlamentarios de hace una semana.

EL PP EXIGE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO

El presidente del Gobierno está decidido a elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB pero si no es necesario no tiene intención de llevar esa medida al Congreso. De hecho, aseguró que aquellas cuestiones que tengan "más que ver con la gestión" tendrán que ser "aceleradas y gestionadas" por el Ejecutivo.

Sin embargo, Feijóo ha abierto la puerta a acudir a los tribunales si el Gobierno "esquiva" el Congreso por entender que podría estar incurriendo en un "fraude de ley". "Los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley y esto es gravísimo y conllevaría por si solo disolución Cortes, Sánchez no tiene legitimidad para comprometer créditos de impuestos y dinero españoles para las próximas décadas en defensa y seguridad", avisó hace unos días.

Hace una semana, tras su encuentro de poco más de media hora, Feijóo ya denunció que Sánchez le ofreciese "cero" información" sobre el gasto en defensa, cuánto quiere gastar y cómo quiere pagarlo. Es más, dijo que había constatado que "no tiene ningún plan" y advirtió de que no contar con el Parlamento es un camino "peligroso" que conduce a "la autocracia".

"MÁS TIEMPO A LA GUERRA DEL GRUPO PRISA QUE A LA GUERRA DE UCRANIA"

Fuentes de la dirección del PP han asegurado además que, en un momento en que están debatiendo sobre la inversión en defensa, el Gobierno de España está centrado en "usar el dinero de todos los españoles para controlar grupos de comunicación".

El propio líder del PP ha recriminado este miércoles a Sánchez en el Pleno del Congreso que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, se reunieran en París con una empresa para "influir" a su favor en el accionariado de Prisa.

"Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicando más tiempo a la guerra del grupo Prisa que a la guerra de Ucrania", ha espetado Feijóo a Sánchez, para acusar después al Gobierno de destinar "2.000 millones" de dinero público para "controlar Telefónica" y usar esta compañía para "extorsionar" a los medios.