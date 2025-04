Feijóo, tras la demanda del emérito a Revilla: "No voy a entrar en esta polémica porque es innecesaria y extemporánea"

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, en relación con la demanda del Rey contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que no iba a entrar en esta "polémica" que, según ha dicho, considera "innecesaria" y "extemporánea".

"Yo creo que en España tenemos bastantes problemas políticos y deberíamos de volver un poco a la sensatez, a la mesura, a la normalidad democrática y la defensa de las instituciones", ha declarado Feijóo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, Feijóo ha reiterado que a él esta "polémica" no le "gusta" y, por lo tanto, no va a entrar en ella, máxime cuando, según ha dicho, se trata de dos personas con las que mantiene "una relación correcta" e incluso de "cierta amistad". "Y me parece absolutamente innecesaria la polémica y yo no voy a ahondar para nada ni formar parte de la misma", ha abundado.

"CREO QUE EN ESTE MOMENTO NO ES NECESARIO TODO ESTO"

Al ser preguntado entonces si se deduce de sus palabras que entiende que el Rey emérito no debería demandar a Revilla, Feijóo ha rehusado hacer más declaraciones y ha dicho que él no va a participar en esto porque cree que "perjudica a las instituciones" en España y son dos personas con las que tiene "relación y aprecio".

"Creo que de verdad que en este momento en España no es necesario todo esto", ha apostillado, para señalar que la Casa del Rey "no ha sido consultada" sobre ese paso del emérito y "no forma parte" de esto.

Interpelado después si no le sorprende que el Rey Juan Carlos vaya por libre en una cuestión tan trascendente, Feijóo ha reconocido que a él le sorprenden "algunas cosas en España". "Pero lo que me preocupa es aquello en lo que puedo intervenir y mejorar", ha zanjado.

REVILLA VE "MEZQUINO" QUE EL EMÉRITO LE DEMANDE

En concreto, el rey emérito reclama 50.000 euros a Revilla por unas declaraciones "injuriosas" que habría realizado en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, bajo la amenaza de demanda, si bien como paso previo ha solicitado un acto de conciliación ante los juzgados de Santander.

En una comparecencia ante los medios, el expresidente de Cantabria ha considerado "injusto y mezquino" que una persona "inviolable" e "inmune" ante la ley como es el rey emérito demande a "un ciudadano de a pie" y se ha preguntado por qué se querella contra él "y no contra Bárbara Rey o Corinna" que han dicho "cosas muy gordas" sobre Juan Carlos I.

Revilla ha informado este miércoles que lo primero que pensó al conocer por la prensa la reclamación del rey emérito es que "era un bulo", hasta que su mujer le aseguró que "era cierto". No obstante, ha afirmado que aún no ha recibido ninguna notificación judicial al respecto.