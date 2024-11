Feijóo dice que el "caos fiscal" que se vio en el Congreso evidencia la "agonía" de Sánchez: "Estamos ante un colapso"

"Se va confirmando que esta legislatura no debió haber empezado", recalca, para acusar a Sánchez de estar "despreciando a su país"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el "caos fiscal" que se vio este lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso evidencia la "agonía legislativa" del Gobierno de Pedro Sánchez y confirma que esta legislatura "no debió haber empezado". A su entender, están ante "un completo colapso" de la legislatura y España "no puede continuar" con este "desgobierno".

"Hay una agonía legislativa, lo hemos visto en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país. No sabemos muy bien qué es lo que se ha aprobado y no sabemos muy bien qué impacto va a tener en la economía", ha asegurado en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

Este lunes la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, pero sin incluir la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas. El PSOE tuvo que detener hasta cuatro horas esta comisión antes de la votación global del proyecto para negociar con los grupos parlamentarios.

Al ser preguntado cuánto cree que va a durar la legislatura, Feijóo ha afirmado que se va "confirmando que esta legislatura no debió haber empezado" tras episodios como el vivido este lunes en el Congreso. "Estamos en una parálisis. No tenemos Presupuestos este año, no sabemos si los vamos a tener el siguiente", ha recalcado.

DICE QUE TAMBIÉN HAY UNA "AGONÍA JUDICIAL"

Según Feijóo, aparte de la "agonía legislativa", también "hay una agonía judicial". "Y es que el Gobierno depende de una serie de personas que están en la cárcel en este momento. Algunas de ellas todavía no están imputadas. Y depende de lo que digan, de lo que hablen, de lo que testifiquen", ha resaltado.

Cuando se cumple un año de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Feijóo ha asegurado que están "rodeados en un año agónico de escándalos", recordando que la legislatura empezó con "una amnistía mil veces negada por parte del Gobierno" y después siguió con "una agenda de corrupción en la que prácticamente hay poca gente que se salve".

"Me refiero a la familia del presidente, al hermano, a la esposa. Me refiero a su partido, al número dos, al señor Ábalos. Al número dos del número dos, al señor Koldo. Al número dos de la señora Yolanda Díaz, al señor Errejón. En fin, y todo esto, lógicamente creo que la cuarta economía del euro no puede soportarlo", ha aseverado.

Dicho esto, ha recordado que hace un año ya le dijo a Sánchez en el Congreso que esta legislatura era "un inmenso error" y se ha ratificado en esas declaraciones de entonces. Sin embargo, ha indicado que Sánchez ya ha dicho que "va a seguir adelante, haya Presupuestos o no, imputen a su mujer o no".

"ESPAÑA NO PUEDE CONTINUAR CON UN DESGOBIERNO"

A su entender, esta situación evidencia que "el proyecto de Sánchez no es gobernar, es estar en el Gobierno". "Todo lo que está ocurriendo en nuestro país, si no lo cuentan, no nos lo creemos", ha manifestado.

Dicho esto, ha afirmado que Sánchez es "un presidente a la fuga" que lo que "está haciendo es despreciando su país", dado que su "único proyecto" es "su supervivencia política". "España no puede continuar con un desgobierno, no puede continuar con un caos fiscal como el que he visto ayer", ha abundado.

Después, ha repasado de nuevo algunos casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y ha denunciado el "asalto de las instituciones" o la gestión en la DANA, sin que Sánchez declarase la emergencia nacional. "En fin, este es el contenido de alcance miserable, en mi opinión, desolador, en el que está viviendo nuestro país", ha afirmado.

CREE QUE SU FUTURO DEPENDE DE LO QUE DIGAN ÁBALOS, ALDAMA O KOLDO

Al ser preguntado si ve a Sánchez sentando en el banquillo, Feijóo ha asegurado que a él no le gusta "hacer política ficción" y ha añadido que él se debe "a una forma distinta de hacer política". Eso sí, ha recordado que Sánchez promovió una moción de censura contra Mariano Rajoy en la que se presentó como "el enemigo de la corrupción".

"Nunca ha habido un presidente de Gobierno tan rodeado de corrupción como el señor Sánchez en toda la historia democrática de nuestro país. Nunca la mujer del presidente del Gobierno había utilizado fondos públicos y empleados públicos, asesores financiados con dinero público, para hacer negocios y para hacer actividades mercantiles desde la Moncloa", ha resaltado.

Es más, ha dicho que "nunca un presidente de Gobierno ha tenido a su hermano sentado en un banquillo" ni al fiscal general del Estado "investigado por el Tribunal Supremo". En cuanto a si este tipo de responsabilidades judiciales pueden afectar de forma directa o indirecta a Sánchez, ha admitido que "de forma indirecta, por supuesto" y ha añadido que, de forma directa, "lo dirán los jueces".

"¿Que puede haber malversación de fondos públicos utilizando nóminas financiadas con el Presupuesto del estado que trabajen para los negocios de la señora esposa del presidente del Gobierno? Puede haberlo. ¿Que el presidente del Gobierno puede haber mentido y se pudo haber reunido y pactado con el señor Aldama, hoy en prisión, el rescate de Europa después de decir que nunca había hablado con él? Pues probablemente nos haya mentido otra vez", ha manifestado.

Según Feijóo, el presidente del Gobierno "sabe muchas cosas que los demás" no saben y su futuro político "depende de lo que diga el señor Ábalos, de lo que diga el señor Aldama y lo que diga el señor Koldo", en alusión al exministro de Transportes, el comisionista de la trama Koldo y el exasesor de Ábalos, respectivamente.