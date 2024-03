Feijóo dice que derogará la ley de amnistía si llega a Moncloa aunque no cree que se pueda "invalidar" una vez concedida

Asegura que la Comisión de Venecia haría un informe "absolutamente distinto" con la actual ley de amnistía, un "bodrio jurídico"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si llega a Moncloa derogará la ley de amnistía, si bien se ha mostrado "convencido" de que es posible que lo hagan antes los propios tribunales porque esta norma es "inconstitucional". En cualquier caso, ha admitido que no cree que se pueda "invalidar" la amnistía una vez concedida.

"Yo estoy convencido de que la ley de amnistía es inconstitucional y estoy convencido que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no la va a validar. Por tanto, quizás ya sea innecesario que un político la anule o la derogue, quizás los propios tribunales hagan ese trabajo", ha manifestado.

Al ser preguntado si derogará la ley incluso si el expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido amnistiado, ha regresado y puede estar presidiendo la Generalitat, Feijóo ha señalado "que una cosa no conlleva la otra". A renglón seguido, ha admitido que el derecho penal es "muy garantista" y rige la "irretroactividad de las leyes" en el ámbito penal.

Por tanto, ha explicado que si alguien ha sido amnistiado, "probablemente" no pueda "quedar invalidada su amnistía una vez que ha sido concedida", si bien ha dicho que es una pregunta "compleja" que no le corresponde a él contestar porque no lo ha estudiado.

EL INFORMA DE LA COMISIÓN DE VENECIA

Feijóo ha señalado que la Comisión de Venecia haría un informe "absolutamente distinto" de la ley de amnistía si ahora analizara el texto acordado el pasado jueves entre el PSOE, Junts y ERC, que incluye "delitos de corrupción, delitos de terrorismo e incluso de traición".

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que el informe de la Comisión de Venecia se elaboró sobre un documento provisional que no coincide con el actual, que es un borrador sometido a alegaciones y que "no valida en ningún caso el texto de la amnistía".

"En ese momento cuando la Comisión de Venecia conoce el texto no estaba redactado de la forma que lo está los delitos de terrorismo y ni siquiera se preveía, así lo decía el señor Bolaños, que en ningún caso estaría la alta tradición", ha recalcado.

En este sentido, Feijóo ha subrayado que la Comisión Europea "ha evacuado un documento provisional sobre un texto que no va a ser" el que va a aprobar este jueves el Congreso. "Si sometemos a la Comisión de Venecia el texto que circula en el Congreso y que todo parece indicar que se va a aprobar mañana, pues entonces probablemente el informe preliminar sería absolutamente distinto", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha indicado que Bolaños dijo que "la alta traición en ningún caso estaría en el texto y que por supuesto los delitos de terrorismo no se podrían considerar" objeto de amnistía si había sentencia firme. "Al final, pues es evidente que todo lo que nos han dicho es otra mentira más y forma parte de este disparate, y en mi opinión, de este bodrio jurídico", ha afirmado.

Feijóo ha señalado que, como sostienen juristas, esta ley incluye contenidos que "no se sostienen en pie". "Oiga, que un señor, por una ley como la ley de amnistía, se cargue el Código Penal de nuestro país, comprenderá que eso es un bodrio jurídico", ha abundado.

EL PAPEL DE LA COMISIÓN EUROPEA

Feijóo ha subrayado que, una vez que el proyecto sobre la amnistía se convierta en ley, la "obligación" de la Comisión Europea es comprobar si va en contra de los Tratados de la UE. Además, ha destacado que en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Bucarest aprobaron por unanimidad una resolución "en favor del Estado de Derecho".

Esa resolución, ha proseguido, que fue presentada y defendida por el PP español, en la que no aceptan que "se pueda amnistiar en un Estado miembro delitos de corrupción, delitos de terrorismo y delitos incluso de traición". "Por consiguiente, el PPE lo tiene claro y la señora Von der Leyen es la candidata de nuestro partido a la presidencia de la Comisión Europea", ha manifestado.

Al ser preguntada por la postura de la presidenta de la Comisión Europea ante la amnistía y si la van a escuchar públicamente decir que está en contra, Feijóo ha dicho que "si se lo preguntan, pues probablemente le pueda contestar" pero que ella sigue "con mucho interés" lo que ocurre en España y "lo que está haciendo el Gobierno y sus socios en relación con la amnistía".

Feijóo ha admitido que el presidente del PPE, Manfred Weber, ha sido "contundente" en su declaración sobre la amnistía --llegando a calificar a Pedro Sánchez de "marioneta" de Carles Puigdemont-- pero ha admitido que Von der Leyen "es la candidata" del PPE "pero a la vez es la Presidenta de la Comisión Europea". "Esa doble responsabilidad entiendo que la tiene que compaginar", ha apostillado.

A renglón seguido, ha advertido de la fuerza que tendrá el PP tras las europeas de junio. "Y ya le aseguro que los europarlamentarios del PP español, que probablemente se convierta en la segunda fuerza del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo, van a ser absolutamente diligentes con este asunto como no puede ser de otra forma", ha dicho, para recordar que "la presidenta del Parlamento y la presidenta de la Comisión Europea, pues dependerán probablemente, al menos en parte, de lo que voten los europarlamentarios españoles".