Feijóo dice que el documento marco de negociación criticado por Abascal "no es para Vox", sino para sus barones

Alberto Núñez Feijóo durante la recepción ofrecida antes de la celebración del almuerzo, en el Palacio Real, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el documento marco sobre posibles acuerdos postelectorales con otros partidos, criticado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, en realidad "no es para Vox", sino que es un documento interno para el Partido Popular. Y ha señalado que su objetivo es "ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del PP" en las distintas comunidades.

"Creo que hay un error --ha dicho en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las críticas vertidas por los de Abascal--. Ese documento no es para Vox, es para ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación".

El presidente del PP ha insistido que no es un documento creado ni dirigido para Vox, sino para que su partido "clarifique los principios y el marco en base al cual se pretende gobernar y acuerde en aquellos sitios donde después de haber ganado no se tiene mayoría absoluta". "No creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido", ha indicado, en referencia a las críticas que han proferido al respecto desde formación dirigida por Santiago Abascal.

Ante las preguntas sobre una posible injerencia y tutela desde la dirección nacional hacia los presidentes autonómicos de su partido en las negociaciones para formar Gobierno con Vox, Feijóo la ha rechazado tajantemente con un: "¡Qué no, hombre, que no!". Asimismo, ha señalado que los líderes regionales de su partido "siguen siéndolo".

"¿TUTELA? NO, HOMBRE, NO"

"Lo que habrá, lógicamente, es un apoyo por parte de Génova porque nuestros interlocutores se dirigen desde los servicios centrales del partido Vox. Por tanto, lo que no se puede es decir una cosa y su contraria, no se puede criticar al PP porque tiene varias posturas y después también criticará al PP porque se homogenizan las posturas", ha afirmado.

Feijóo ha defendido que se limita a "respetar los acuerdos de las urnas" y ha puesto como ejemplo que el resultado de las elecciones extremeñas. "El PP ha ganado, el PSOE se ha hundido, Vox ha subido y es la tercera fuerza política. Y una cosa muy similar ha pasado en Aragón. Yo creo que respetar el resultado de las urnas es lo que hacemos los demócratas", ha concluido.