Feijóo dice que no usará los ERE como hizo Sánchez con Gürtel pero insta al PSOE a "depurar responsabilidades"

Subraya que la "inmensa mayoría" de los cargos son gente honrada, incluidos los del PSOE, y pide no "desacreditar" a los políticos

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no usará la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE que condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán como en su día hizo con el 'caso Gürtel' el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, ha señalado que ahora toca al PSOE "tomar decisiones" y "depurar responsabilidades" tras la decisión del alto tribunal.

"No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia", ha proclamado Feijóo, después de que el TS haya confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Manuel Chaves recibió 9 años de inhabilitación por prevaricación, mientras que José Antonio Griñán fue sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, lo que le sitúa ahora a un paso del ingreso en prisión.

"LA MAYOR CORRUPCIÓN DE NUESTRA HISTORIA DEMOCRÁTICA"

Feijóo ha querido abrir su discurso ante el Comité Ejecutivo del PP --después de aludir a los incendios-- a esta sentencia condenatoria por el caso de los ERE alegando que era una "de las principales informaciones del día".

"Hoy es el día en que la Justicia ha condenado a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a dos expresidentes del PSOE, que lo fueron durante 14 años", ha subrayado, para añadir que el Supremo también ha condenado a "16 exaltos cargos de Gobiernos socialistas por corrupción lamentablemente".

El líder del PP ha destacado que esta sentencia confirma que "durante muchos años la Junta de Andalucía se sirvió del dinero público para utilizarlo en beneficio de sus intereses electorales y de sus intereses políticos del PSOE", siendo "la mayor corrupción de la historia democrática de España" con un "impacto económico probado de 680 millones de euros".

Aunque ha dicho que era un "día triste" para los que se dedican a la política, ha querido dejar claro que la "inmensa mayoría de los cargos" son "gente honrada". "También por supuesto la inmensa mayoría de los altos cargos del Partido Socialista Obrero Español", ha apostillado.

Dicho esto, ha asegurado que él no iba a usar este caso para "desacreditar a todo el PSOE" ni "a la actividad política que se desarrolla en España", aunque haya habido dirigentes socialistas que no han "estado a la altura". "No lo voy a usar por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia", ha enfatizado.

"MI OBJETIVO ES NO SER PEDRO SÁNCHEZ"

Sin embargo, ha destacado que Sánchez no actuó así con el PP en el pasado, en alusión a la sentencia del caso Gürtel --que no ha citado por su nombre--, y que era "muchísimo menos grave" que la de los ERE que se ha confirmado este martes.

"Aunque lo sabemos, aunque nos consta, aunque está ya dentro de la historia democrática de España, eso no me va a condicionar porque mi objetivo es no ser Pedro Sánchez", ha aseverado el jefe de la oposición.

Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha señalado que una vez que la Justicia ha dictado sentencia y "las urnas también", ahora al PSOE le "corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido".

Sin embargo, ha pedido que eso se haga sin "olvidar que la política es una actividad noble que gestionan gentes honestas". "Hoy redoblamos nuestro compromiso con la honestidad y con la política de España", ha concluido.



