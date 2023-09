Feijóo dice que Sánchez "negó" la amnistía en campaña y ahora "sigue engañando": "Yo quiero ser un presidente digno"

Dice que el PNV debe "decidir" si es "uno más de los 24" partidos que apoyan a Sánchez o un "interlocutor determinante" con el PP



MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que él no quiere ser presidente del Gobierno a "cualquier precio" y ha recalcado que el socialista Pedro Sánchez "negó" la amnistía en la campaña electoral, por lo que les "sigue engañando". A su entender, lo que está ocurriendo es "una enmienda a la Transición y la Constitución española".

"Yo quiero servir a mi país, yo no quiero ser presidente del Gobierno a cualquier precio, yo quiero ser un presidente del Gobierno digno y tener una investidura constitucional y constitucionalista", ha declarado Feijóo, quien ha echado en cara a Sánchez que le acuse de perder el tiempo y tache de "excentricidad" que se presente a la investidura cuando ha ganado las elecciones generales del 23 de julio.

Feijóo ha admitido que en España tienen un "régimen parlamentario" y que el presidente del Gobierno "lo elige el Parlamento", pero ha subrayado que en todos los años de democracia el presidente ha sido el que "ganaba las elecciones". "Así lo fue con Felipe González, que por cierto perdió con un poquito menos de diferencia de lo que acaba de perder Sánchez", ha apostillado.

El líder del PP ha reconocido que le gustaría conocer "cuál sería la opinión de Sánchez" si hubiese ocurrido lo contrario el 23J, es decir, si el PSOE hubiera logrado 137 y el PP 121 y él se fuera a "pactar con el señor Junqueras una amnistía y un posible referéndum de independencia". "Esto sería un escándalo de primer nivel", ha proclamado.

Feijóo ha recalcado que en ningún programa electoral "iba la amnistía" y ha destacado que el propio Sánchez negó esa posibilidad en campaña. "Es evidente que nos ha engañado y nos sigue engañando y puede ser que se descubra uno de los grandes engaños de la democracia", ha añadido.

Dicho esto, ha reconocido que PP y PSOE pueden "encontrar fórmulas" que sean "razonables" para el "problema territorial que tiene España con el independentismo catalán dentro de la Constitución", pero ha subrayado que el Estado no se puede poner "de rodillas".

Según ha añadido, a él le falta el "sí de cuatro diputados" para ser presidente. "Si encontramos el sí de esos cuatro diputados, bienvenida sea la Presidencia del Gobierno. Pero yo no voy a ser presidente a cualquier precio y estoy convencido que si cediese lo que Sánchez parece que va a ceder, el presidente del Gobierno sería yo", ha exclamado.

"HABLAR ES UNA COSA" Y OTRA "CEDER" Y "CLAUDICAR"

Ante el hecho de que el PP se vaya a reunir con Junts en el Congreso pese a sus críticas al encuentro entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y Carles Puigdemont en Bruselas, Feijóo ha explicado que hay "una diferencia sustancial entre oír, entre hablar y entre ceder, obedecer y pactar".

Tras señalar que debe mantener un diálogo con los grupos parlamentarios tras el encargo del Rey, ha señalado que una cuestión es "hablar" y "escuchar" y otra "es ceder" y "obedecer". "Una cosa es hablar y otra cosa es claudicar", ha abundado.

Así, ha indicado que el hecho de que el PP pueda hablar con Junts o ERC no significa que su partido les vaya a decir que están de acuerdo con una amnistía o con el referéndum de independencia, que "no caben en la Constitución". Según ha explicado, la democracia española "no acepta amnistías" porque los delitos cometidos por los condenados por el 'procés' fueron "contra la democracia española", "no contra una dictadura".

Feijóo ha criticado duramente que la vicepresidenta Yolanda Díaz se haya desplazado a Bruselas para negociar la investidura con Puigdemont, una persona que si entra en España debe "ingresar en España". A su entender, se trata de una "anomalía democrática" y Sánchez "debe tomar decisiones".

"Le puedo asegurar que sí soy presidente del Gobierno y mi vicepresidente o vicepresidenta acude sin mi autorización a tener esta reunión con una persona condenada y buscada por la justicia española, esa persona ya no vuelve de Bruselas como vicepresidenta del Gobierno", ha aseverado.

URKULLU Y SU CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Al ser preguntado si ve posible un avance con el PNV tras la convención constitucional que ha propuesto el lehendakari, Iñigo Urkullu, Feijóo ha recordado que la Carta Magna la "interpreta" el Tribunal Constitucional y ha evitado profundizar en la propuesta que lanzó en un artículo "en un periódico".

"Pero dicho esto, el PNV tiene que decidir. Y parece ser que está dispuesto a ser uno más de los 24 partidos que probablemente apoyen a Sánchez en la investidura", ha indicado el presidente de los 'populares'.

En este sentido, ha abundado en que los nacionalistas vascos deben decidir si quieren ser "uno más" coexistiendo con Bildu y ERC o ser "un interlocutor determinante en la política española en el caso de obtener su sí a la investidura" del PP.

Feijóo ha señalado que el PNV está "muy preocupado" con las elecciones vascas del próximo año y eso "le mueve a esta parálisis de falta de decisión"."Pero cuando uno tiene miedo cuando uno está paralizado a veces se equivoca", ha asegurado, para añadir que Bildu está siendo "blanqueado" por el PSOE y puede volver a tener un "excelente resultado" en las elecciones vascas.

"SÁNCHEZ HA QUEMADO AL PSOE"

En cuanto a si ve factible que se repitan las elecciones, ha indicado que es Puigdemont el que decide quién es el presidente del Gobierno de España y si hay o no repetición electoral, por lo que ha afirmado que "más que nunca se necesita pactos de estado para evitar esta situación de anomalía democrática que está viviendo España".

El líder del PP no cree que Sánchez "se niegue a aceptar" las peticiones de Puigdemont, si bien no ha descartado que al jefe del Ejecutivo en funciones le puedan "interesar" unas elecciones anticipadas "viendo que lo que tendría que darle" al expresidente catalán "conllevaría a un descrédito permanente durante toda la legislatura".

"El señor Sánchez ha quemado el Partido Socialista Español, lo ha destrozado, ha quemado toda su armada. Todos los presidentes autonómicos, salvo dos, están hoy en la oposición", ha manifestado, para añadir que el presidente del Gobierno lo único que pretende es mantenerse él en el poder.

Al ser preguntado si Junts estaba dispuesto a ofrecer al PP en el Congreso en la negociación de la Mesa lo mismo que le exigió a Sánchez, según informa 'El Mundo', Feijóo ha reconocido que "básicamente sí" es así.

"Es verdad que en el entorno de Junts nos han mandado recados de qué cosas eran determinantes para votar la Mesa o abstenerse", ha añadido, aludiendo al uso de las lenguas cooficiales e el Congreso, algo que ve "lógico" profundizar en el Senado. En el caso de la amnistía, ha reiterado que no cabe en la Constitución ni en el programa del PP.

REUNIÓN CON ABASCAL EN EL CONGRESO

Ante la reunión que celebra este martes en el Congreso con el presidente de Vox, Feijóo ha recordado que se trata del tercer partido de la Cámara Baja y le va a plantear "lo mismo que a Sánchez", es decir, "un gobierno solitario del Partido Popular con pactos de Estado a los que están invitados". "Vamos a ver cuál es su contestación y cuál es su propuesta", ha agregado.

Feijóo ha admitido que mientras el centroderecha siga "dividido" y "roto", el PSOE "tiene más posibilidades de gobernar España aún perdiendo las elecciones", máxime cuando "está dispuesto a pactar con quien fuere", a "diferencia" del Partido Popular.