Feijóo exige a Sánchez que se retracte de sus palabras sobre el salto a Melilla y le afea su falta de comunicación

Apuesta por un incremento paulatino en el gasto en Defensa y que en el perímetro de la OTAN estén Ceuta, Melilla y Canarias

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se retracte tras sus palabras cuando defendió en una rueda de prensa la actuación de Marruecos en el salto a la valla de Melilla que se produjo el viernes y que dejó 27 muertos, al tiempo que le ha afeado que no le informe sobre las relaciones exteriores de España con otros países vecinos.

Según ha manifestado, le sorprendió que Sánchez dijera que la actuación de Marruecos durante el intento de asaltar la valla de Melilla que dejó casi una treintena de muertos fue un caso "bien resuelto", unas declaraciones que ha calificado de "erróneas" y por las que ha pedido que se retracte.

"Creo que todos cometemos errores, por supuesto. El presidente debe retractarse y debería dar explicaciones de lo sucedido", ha subrayado Feijóo en una conferencia organizada por el diario La Razón, a la que han asistido buena parte de su equipo y los presidentes de Murcia y Castilla y León, Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco, entre otros.

Al hilo, se ha quejado de que, como líder de la oposición, se ha ido informando de lo ocurrido en la valla de Melilla gracias a la prensa y no ha recibido ninguna llamada del presidente del Gobierno. "No tenemos información del Gobierno sobre las relaciones exteriores de España con Marruecos ni del impacto con Argelia. No sabemos los compromisos del Gobierno que afecten al Sáhara", ha apostillado.

En este sentido, ha lamentado las imágenes que han trascendido sobre las muertes de decenas de migrantes, "que no pueden volver a repetirse", y ha insistido en que se deben reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"Podrán ver que hay menos plazas que hace unos años. La comisaría de Ceuta es lamentable (...) Deberíamos dignificar las instalaciones, salarios y los méritos a efectos de empleados públicos", ha manifestado.

CUMBRE DE LA OTAN

En otro punto, preguntado por si ve una buena oportunidad en el marco de la Cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Madrid blindar las plazas de Ceuta y Melilla para este tipo de acontecimientos, Feijóo ha recalcado que en el perímetro de protección de la OTAN "deberían estar nuestras plazas de Ceuta, Melilla y Canarias", es decir, la frontera peninsular y extrapeninsular.

Así, ha recordado que el PP ya anunció que estaban estudiando una propuesta con el objetivo de que la Alianza tuviera la seguridad de que el principal partido de la oposición "sí cree en la OTAN, sí cree en la forma de defender los valores de la democracia" y "estamos con el Gobierno de España", ha indicado.

De la misma forma, ha manifestado la necesidad de incrementar de forma paulatina los gastos militares financiados con el gasto "no productivo" del actual PGE. "Optamos por la idea de invertir 3.000 millones de euros en Defensa en los próximos años y estamos ante algo elemental y es que un Estado miembro de la OTAN tiene derecho a salvaguardar su integridad territorial", ha destacado.

En este sentido, Feijóo ha vuelto a afear al Gobierno que "ni siquiera" hayan remitido un "acuse de recibo" a su planteamiento. "A nosotros solo se nos quiere para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". "Esto es una utilización un poco abusiva de la oposición", ha recriminado.