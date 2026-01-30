Feijóo expone este viernes ante el PPE su 'no' a regularización de migrantes de Sánchez y sus condiciones para Mercosur

Archivo - La eurodiputada, Dolors Montserrat, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, en la clausura del congreso del Partido Popular Europeo (PPE), a 30 de abril de 2025, en Valencia, - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado este viernes a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Zagreb (Croacia) la situación de Venezuela y ha promovido que la líder opositora venezolana María Corina Machado se conecte telemáticamente a este foro, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección del PP.

Los líderes del PPE invitados por el presidente de la formación, Manfred Weber, y el primer ministro y presidente de la Unión Democrática Croata (HDZ), Andrej Plenkovic, se reúnen este viernes y sábado en Zagreb para debatir el papel de Europa el mundo "en estos tiempos de volatilidad geopolítica" y definir las prioridades del partido para 2026 en materias como el comercio, la agricultura, la seguridad o la inmigración.

El PP español ya había anunciado que en la cumbre del PPE se trataría específicamente --a petición del equipo de Feijóo-- la situación de Venezuela, con el partido como "nexo entre Europa y la causa de los venezolanos, de Edmundo González y de María Corina Machado una vez que el Gobierno de España ha renunciado a hacerlo", según fuentes 'populares'.

"COMPROMISO" DEL PP CON LA CAUSA DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA

Esta tarde, se ha sumado a este encuentro a través de una intervención telemática María Corina Machado, que ha podido informar a los 'populares' europeos de sus últimas actuaciones desde la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Machado acudió a mediados de enero a la Casa Blanca para mantener un encuentro a puerta cerrada con el presidente de EEUU. "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela", exclamó después. Y este miércoles mantuvo una charla en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurando a su término que el Gobierno de Trump "es el único que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela".

Fuentes del PP han asegurado que la Premio Nobel de la Paz se ha conectado telemáticamente a la cumbre del PPE a instancias del Partido Popular español. Es más, han resaltado que Feijóo se ha "implicado personalmente en las gestiones para hacerlo posible", han añadido.

Desde 'Génova' han señalado que con este acto Feijóo ha querido "reforzar el compromiso del Partido Popular con la causa de la oposición venezolana" y "elevar ese apoyo", haciendo que el PPE "lo asuma como propio", han apostillado las mismas fuentes.

LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES Y EL ACUERDO DE MERCOSUR

Además, Feijóo llevará a la cumbre del PPE su rechazo a la regulación extraordinaria de migrantes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que los 'populares' ven contraria al pacto europeo de inmigración. Además, expondrá "las condiciones" del PP español para poder apoyar el acuerdo de Mercosur", según fuentes del PP.

"La postura del presidente del PP sobre Mercosur es conocida: con garantías para los ganaderos y agricultores, sí; sin ellas, no", han recalcado fuentes próximas a Feijóo. En las últimas semanas, los 'populares' ha endurecido su posición sobre ese acuerdo ante las protestas de los agricultores españoles, pero algunas voces en el partido también lo achacan a la competición con Vox por ese voto rural.

Feijóo expondrá ante sus colegas del PPE que la regulación de migrantes que pretende imponer Sánchez se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la UE, según las mismas fuentes.

Este miércoles, en una entrevista en 'Antena 3', Feijóo aseguró que es una "irresponsabilidad" llevar a cabo la regularización. En concreto, apuntó que va "en contra" de "lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea, que están controlando la inmigración y en España abriendo al descontrol"; también del Pacto europeo de Migración y Asilo; porque "provoca un efecto llamada evidente"; y "porque entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal en España".