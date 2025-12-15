Feijóo felicita a Kast por su "abrumadora" victoria en Chile: "Los chilenos han elegido libertad"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios tras la visita a la fábrica de Quesos del Casar, a 5 de diciembre de 2025, en Casar de Cáceres, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones presidenciales chilenas, donde se ha impuesto este domingo con el 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de la exministra Jeannette Jara.

"Enhorabuena por la abrumadora victoria de José Antonio Kast. Los chilenos han elegido libertad", ha expresado este lunes el líder de la oposición en un escueto mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press.

El candidato conservador José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo, por lo que el miembro del Partido Republicano sustituirá a Gabriel Boric como presidente de Chile.

En su primer discurso como presidente electo, Kast ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con todas las formaciones y ha hecho reiteradas menciones a la seguridad, uno de los temas centrales en campaña, y al orden, del que ha dicho "no es un capricho".

El sucesor de Gabriel Boric ha prometido que estos cuatro años lo van a "hacer bien" y que los va a dedicar a "reconstruir" el país, "respetando al que piensa distinto" en reiterados llamamientos a la unidad de los chilenos.

"Chile va a tener un cambio real, que ustedes van a empezar a percibir prontamente", ha asegurado al tiempo que ha advertido de que "aquí no hay soluciones mágicas (y de que) vamos a tener un año duro, porque las finanzas no están bien". Así las cosas, ha subrayado que la situación actual "requiere mucha unidad, entrega, muchas renuncias para todos".