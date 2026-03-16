Feijóo felicita a Mañueco por su victoria y reúne este lunes a la plana mayor del PP para analizar resultados

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Alfonso Fernández Mañueco. Archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado a su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, tras su "incontestable" victoria electoral en las elecciones de Castilla y León, unos comicios en los que, según ha destacado, el PP ha sido el más votado y el que más ha crecido.

Este lunes será día de análisis electoral y Feijóo ha convocado a las 12.00 horas una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos--, donde se prevé que Mañueco sea recibida con una ovación por la plana mayor del partido, como ya ocurrió con María Guardiola y Jorge Azcón tras las elecciones en Extremadura y Aragón.

Feijóo, que ha seguido el escrutinio en la sede nacional del PP acompañado por miembros del comité de dirección del partido, ha mantenido una videollamada esta noche con Mañueco, al que ha dado la enhorabuena por sus resultados.

El PP ha sido la fuerza ganadora de las elecciones de Castilla y León tras casi 40 años de gobierno, en las que además ha logrado contener a Vox, que no ha superado la barrera del 20% de los votos, a lo que aspiraban los de Santiago Abascal.

Sin embargo, los 'populares' no han conseguido asestar un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que sube dos escaños con respecto a 2022 y aguanta con casi el 31% de los votos, después de que Podemos, IU y Sumar se hayan quedado sin representación en las Cortes de esta comunidad.

Con el 99,33% de los votos escrutados, el PP ha obtenido 33 procuradores, dos más que en 2022, subiendo poco más de cuatro puntos hasta situarse en el 35,4%. En segunda posición ha quedado el PSOE, que también ha logrado dos escaños más en las Cortes de Castilla y León, (30,7%), seguido de Vox, que sube solo un escaño. Hace cuatro años dio el gran salto al pasar de 1 a 13 procuradores (17,6%).

Feijóo ha sacado pecho de los resultados y ha dado la enhorabuena a Mañueco por "su incontestable victoria". "Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022", ha dicho.

Además, ha destacado que "de las últimas doce noches electorales, el PP cosecha diez victorias". "Los españoles nos siguen ratificando como la única opción de gestión y son claros: España tiene alternativa. Vamos a por ella", ha afirmado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

VOX VUELVE A TENER LA LLAVE DE LA GOBERNABILIDAD

En cualquier caso, la formación de Santiago Abascal vuelve a tener en Castilla y León la llave de la gobernabilidad y el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco tendrá que volver a sentarse a negociar con Vox para revalidar la Presidencia de la Junta de CyL como ocurrió hace cuatro años.

Entonces, ambos partidos firmaron su primer gobierno de coalición que saltó por los aires dos años después tras la decisión de Santiago Abascal de romper todos los pactos autonómicos con el PP en julio de 2024.

Ahora habrá que ver si ambas formaciones suscriben otra vez un gobierno de coalición o Vox apuesta por un pacto parlamentario para vigilar desde fuera la actuación y el cumplimiento de los pactos con el Gobierno de Mañueco.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, --que ha celebrado la victoria "inapelable" de su partido-- ha dicho que ahora Vox "ahora sí quiera avanzar" en las negociaciones en Extremadura y Aragón para investir a María Guardiola y a Jorge Azcón.

Tellado ha recalcado que cada vez hay "más españoles que están deseando" que sean capaces de ponerse de acuerdo. "Nosotros no les vamos a fallar, nosotros vamos a saber estar a la altura y esperamos que por parte de Vox ahora sí quieran seguir avanzando en esas negociaciones", ha exclamado.

Además, ha indicado que el 'no' de Vox a Guardiola se debió al "cálculo electoral" y ha dicho que espera que ahora "sin calendario electoral por delante" ese acuerdo pueda "ser rápido si ambos partidos" quieren. "Desde luego nuestra intención es darle a Extremadura un gobierno cuanto antes", ha enfatizado.