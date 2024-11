Feijóo felicita a Trump por su victoria y llama a trabajar por "una mejor relación bilateral" entre la UE y EEUU

González Pons alerta de que Trump viene "con más fuerza" aunque lo ve como "una oportunidad" de relanzar las relaciones con Europa

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al candidato del Partido Republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que se ha impuesto con fuerza a la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris.

"Mi sincera enhorabuena a Donald Trump, presidente electo de EEUU. Trabajaremos para una mejor relación bilateral, con la UE y en la OTAN", ha expresado el líder de los populares en un escueto mensaje en la red social X.

Donald Trump ha declarado este miércoles su victoria en las elecciones de Estados Unidos y su regreso a la Casa Blanca, celebrando un "momento histórico" como el comienzo de una "era dorada" para el país. En una madrugada electoral muy dura para el Partido Demócrata, el candidato republicano y futuro presidente número 47 ha terminado con proyecciones de victoria en la mayoría de los estados clave que necesitaba para conseguir el triunfo final.

PONS: "TRUMP VIENE CON MÁS FUERZA"

El presidente de los populares no ha sido el único del partido en compartir su opinión sobre la victoria electoral de Donald Trump, también se ha expresado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien ha trasladado que a pesar de que el resultado no es el que "deseaba", lo principal es felicitar al ganador. Asimismo, ha asegurado que se "alegra" de que haya sido un "triunfo claro" que no lleve a Estados Unidos a unos meses de "inestabilidad o cuestionamiento" del resultado electoral.

En este sentido, ha transmitido que viendo "el vaso medio lleno" se trata de una "oportunidad" para Europa el hecho de que una nueva administración americana empiece "al mismo tiempo" que una nueva Comisión Europea, ya que es una forma de "empezar con una página en blanco" a hablar "desde el principio" sobre los temas que "interesan mutuamente" a ambas partes.

Sin embargo, viendo "el vaso medio vacío", ha advertido de que se está ante un Donald Trump "distinto", porque su victoria viene acompañada de mayorías en el Congreso y en el Senado, además de con una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. "Está en el último mandato y se siente más libre", ha augurado.

"Conocer que viene con mucha más fuerza, una fuerza que nunca tuvo, (...) prácticamente vamos a ir a una legislatura en la que no va a haber más contrapreso que la prensa, que además es para el presidente Trump su gran enemigo", ha añadido.

También ha avisado de las consecuencias de su victoria para la economía europea, como el establecimiento de aranceles, así como la "división" de los líderes europeos. Como ejemplo de esto último, ha mencionado el caso de el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quién, según Pons, considera la victoria de Trump una "victoria de sus tesis" que podría aprovechar para "imponer" en el Consejo Europeo a riesgo de "romperlo".

En relación con el conflicto de Ucrania, Pons ha subrayado que tras esta victoria se pueden "restablecer" las relaciones con Rusia, en contra a la posición que ha defendido hasta ahora Joe Biden. Por último, ha afirmado que los Veintisiete deberán ahora "preocuparse" más por asuntos como la defensa y la economía.

"El Mediterráneo es cosa nuestra y la defensa de Europa es cosa nuestra. Si nosotros seguimos dividiéndonos siendo 27 cada vez más pequeños, cada vez más enfrentados, cada vez más irrelevantes, en un mundo de grandes potencias que se ocupan entre ellas y se desocupan de nosotros, vamos a tener muy pocas oportunidades", ha concluido.