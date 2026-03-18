Feijóo insta a evitar otro decreto ómnibus con la crisis de Irán y Sánchez le emplaza a desmarcarse de Trump

1070200.1.260.149.20260318101038 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aconsejado este miércoles al jefe del Ejecutivo que no utilice el conflicto de Irán para aprobar otro decreto ómnibus y le ha emplazado a "copiar" al PP en las medias para mitigar los efectos de la subida de los combustibles. En su réplica en la sesión de control del Congreso, Pedro Sánchez, le ha echado en cara que ya esté "poniéndose la venda antes de la herida" y le ha emplazado a aclarar "si apoya o no la guerra de Trump e Israel en Irán".

A dos días de que el Consejo de Ministros apruebe un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra, Feijóo ha acusado de nuevo a Sánchez de "aprovecharse" del conflicto y le ha avisado que cada día que el Ejecutivo "recauda más", los españoles "tienen menos".

El presidente de los 'populares' ha afirmado que ya han pasado 20 días desde que comenzó la guerra de Irán y Pedro Sánchez "no ha hecho nada" y no tiene "prisa", pero ha resaltado que los transportistas, pescadores, la industria o las familias sí tienen "prisa".

Dicho esto, Feijóo ha pedido a Sánchez que deje de "exprimir" a los españoles. "Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el PP: Baje el IRPF, el IVA a la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional", y deje de exprimir a los españoles", le ha demandado.

El presidente del PP ha afirmado que "la mayoría" de los españoles no quieren la guerra y ha recalcado que lo que quieren es que Sánchez les deje "en paz". "Los españoles queremos un Gobierno que no nos mienta, que no nos robe, que sea decente, que gestione, y que sirva", ha manifestado.

Además, Feijóo ha dicho que "ya no cuelan" las "maniobras" ni "cortinas de humo" de Sánchez como su 'No a la guerra' ni su "odio con H" ni su "discurso del miedo", en alusión a un gobierno del PP con Vox. "El que da miedo a los españoles es usted", le ha espetado.

SÁNCHEZ PIDE AL PP QUE "RECTIFIQUE"

En su turno, Sánchez ha afirmado que su Ejecutivo "sí asume sus responsabilidades" pero el PP "ya está poniéndose la venda antes de la herida". "Ya nos está diciendo que va a votar en contra del real decreto ley para proteger a la gente como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno", ha recriminado al líder del PP.

Además, Sánchez ha acusado a Feijóo de no aclarar "si apoya o no la guerra de Trump e Israel en Irán". "No puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los que provocan ese incendio", le ha espetado, para pedir al PP que "rectifique", "no porque sea de sabios, sino porque es su responsabilidad".

Sánchez ha presumido de las repuestas de su Gobierno ante crisis "graves", como la pandemia, la dana o la invasión de Ucrania. Y ante la actual guerra en Irán, ha dicho que ese conflicto "debería de interpelar a todas las fuerzas parlamentarias".

A renglón seguido, ha defendido la posición "coherente y consistente" de su Ejecutivo, que "ha estado donde ha estado siempre" en "la defensa del derecho internacional, de la paz y el 'No a la guerra'" y en "la defensa del multilateralismo y de Naciones Unidas".

SÁNCHEZ PREGUNTA AL PP SI SU POSICIÓN ES "SÍ A LA GUERRA"

Asimismo, ha destacado que el Gobierno del Mariano Rajoy con la crisis financiera lo que hizo fue "socializar las pérdidas mientras se forraban los de arriba" y ha dejado claro que su Gobierno ahora lo que va a hacer de nuevo ante la guerra de Irán es "proteger a la gente".

"Como hicimos con los ERTE y con los fondos europeos, como hicimos con la solución ibérica que permitió ahorrar 5.000 millones de euros a los hogares durante la crisis energética, como hicimos con los avales durante la guerra comercial con 14.000 millones de euros para proteger a las pequeñas y medianas empresas y como vamos a hacer el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario para responder a los efectos de la guerra de Irán provocada por Israel y por el señor Trump", ha aseverado.

Dicho esto, el presidente del Gobierno ha preguntado al PP si su posición va a ser "sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días, y no a las ayudas" o va a hacer "justo lo contrario".

FEIJÓO LLAMA A SÁNCHEZ "PERDEDOR" TRAS LAS ÚLTIMAS CITAS ELECTORALES

Después de las elecciones en Castilla y León del pasado domingo, en las que el PP fue la fuerza ganadora, Feijóo ha subrayado que las derrotas electorales del PSOE "no son una racha sino un veredicto". "Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando los superpoderes", ha enfatizado.

Además, el presidente del PP ha tirado de ironía y ha dicho que quería felicitar a los socios del PSOE: Sumar, de Izquierda Unida y de Podemos. "Felicidades por sostener al Gobierno, felicidades por tragar con todo, con las mentiras, con la incompetencia, con toda clase de corrupción", ha exclamado.

Feijóo ha recordado que en las últimas 12 citas elecciones, ha habido "una victoria del PNV, una victoria del PSC y diez victorias del Partido Popular. "Usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años", le ha dicho.