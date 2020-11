Feijóo insta a los socialistas "auténticos" a rechazar a Bildu igual que "no callaron cuando les apuntaban las pistolas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el Gobierno central "dependa" de EH Bildu para "aprobar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha confesado que debe ser "difícil" estar "en el pellejo" de "los socialistas auténticos", a quienes ha instado a hablar y manifestar su rechazo públicamente. "Si no se callaron cuando les apuntaban las pistolas, no deben callar ahora", ha apelado.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, preguntado sobre el acuerdo con EH Bildu para los presupuestos, que ha definido como "muy malo". "Muy malo para la democracia, para la moral, para la ética y para España. Es muy malo porque no respeta nuestra historia y lamento que pueda condicionar nuestro futuro", ha dicho.

En su intervención, ha recordado "el daño que ha hecho la organización ahora llamada Bildu en la historia de España". "Es conocido por más de mil familias cuyos miembros fueron asesinados", ha sentenciado, para añadir que "el daño que pueda hacer para el futuro todavía es desconocido" aunque "no aventura nada bueno".

"Que el actual PSOE le haya lavado la cara a Bildu es algo inconcebible para cualquier socialista del Partido Socialista Obrero Español como se concebía en España. Yo me imagino que ponerse en el pellejo de los socialistas auténticos no debe ser fácil. Muchos de ellos han hablado, no se callan, y yo invito a aquellos que siguen teniendo la conciencia de un socialista y no están de acuerdo, a que lo hagan público", ha retado.

"NOSOTROS NO VAMOS A CALLAR"

De hecho, se ha mostrado convencido de que "muchísimos socialistas" no están de acuerdo con el papel que da la dirección que lidera Pedro Sánchez a Bildu y ha insistido en que hablen.

"Si no se callaron cuando les apuntaban las pistolas, no deben callar ahora. Desde luego nosotros no vamos a callar y creo que es un hecho histórico lamentable que el presidente de España dependa para la aprobación de los presupuestos de Bildu. Es algo lamentable, que afea la historia de España y la historia del PSOE", ha zanjado.