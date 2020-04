Feijóo justifica por qué no vio "oportuno" ir al Senado: no fue Sánchez y tenía la reunión de su Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado este jueves su ausencia en la Comisión del Senado en la que Gobierno y comunidades autonómas debaten sobre la crisis sanitaria del coronavirus. En ese encuentro, el representante de Galicia ha sido el vicepresidente, Alfonso Rueda.

Tras presidir la reunión semanal del Consello de la Xunta, Feijóo ha recordado que se pidió que compareciese en esa comisión el jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, para que el resto de presidentes autonómicos pudiesen trasladarle su visión y propuestas, pero el mandatario estatal "no quiso asistir".

"Fue la ministra de Política Territorial, a la que respetamos mucho, pero tiene cero competencias sanitarias. No habiendo ido el presidente y con reunión de Gobierno (en Galicia), no he considerado oportuno desplazarme al Senado", ha argumentado el también líder del PP gallego.

Así las cosas, ha asegurado no tener conocimiento de cómo estaba transcurriendo la reunión y si el Ejecutivo aceptaría o no finalmente la referencia de áreas sanitarias en vez de provincias para el plan de desescalada avanzado por Sánchez.

En todo caso, el dirigente gallego ha precisado que no se trata solo "de eso". "Mientras que no conozcamos los criterios sanitarios de forma clara y el corte, no creo que se deba validar ese plan de reactivación", ha zanjado.