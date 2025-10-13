Feijóo niega que Ayuso esté en "rebelión" por no dar lista de objetores y dice que CCAA del PP cumplen la ley del aborto

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en ‘La Razón de’, en la sede de La Razón, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

Asegura que "la objeción de conciencia es un derecho fundamental de cualquier médico", que "tiene derecho a no hacer abortos"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esté en "rebelión" por no dar la lista de objetores a practicar abortos, un "derecho fundamental de cualquier médico". Dicho esto, ha subrayado que las CCAA del PP cumplen la ley de interrupción del embarazo aprobada en 2010.

"La propuesta del PP está muy clara, la ley del aborto se cumple en España. Yo la cumplo y los presidentes autonómicos de mi partido también", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Después de que Feijóo publicase una carta defendiendo que cualquier mujer pueda abortar con "la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", Feijóo ha señalado que esa declaración era una respuesta al jefe del Ejecutivo, que había sacado un "tuit volviendo otra vez 40 años atrás". "Y le contesto concretándole cuál es la posición muy clara del Partido Popular en este asunto", ha enfatizado.

PODER ABORTAR, VIGENTE DESDE HACE MUCHOS AÑOS

En este sentido, ha indicado que "el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva vigente en España más de 30 años con distintas modalidades e intensidades" y ha subrayado que el PP es un partido "que cumple las leyes". "Tenemos muy claro que si una mujer quiere abortar puede hacerlo con el mejor asesoramiento médico y psicológico y de acuerdo con las leyes", ha abundado.

Al ser preguntada por las declaraciones de Ayuso asegurando que no hará una "lista negra" de objetores y por qué se declara en rebelión, Feijóo ha respondido que "Madrid no se declara en rebelión para nada" y ha añadido que "la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en los hospitales de Madrid de acuerdo con el criterio de los facultativos, todos los días, todas las semanas y todos los meses".

Dicho esto, el presidente del PP ha recalcado que "el derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental de cualquier médico". "Y un médico tiene derecho a no ejercer, a no hacer abortos si lo considera oportuno", ha avisado.

Ante el hecho de que haya CCAA como Aragón o Baleares que hayan dicho que aportarán ese listado pero Madrid se reafirme en el no, Feijóo ha indicado que cuando él llegue al Gobierno, "la lista será la contraria" porque "lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas para realizar" la mejor intervención.

SE HABLA DEL ABORTO PORQUE SÁNCHEZ QUIERE "CAMBIAR DE CONVERSACIÓN"

Feijóo ha achacado este debate a que Sánchez quiere "cambiar de conversación" ante los casos de corrupción que le afectan. Además, ha dicho que desde que se supo que se podía encontrar "una solución en la guerra de Gaza, el Gobierno ha sacado de la chistera" este tema.

"Lo que dice el Gobierno es que con el PP las mujeres tendrán que ir a abortar a Londres y que las chistorras son embutidos. Es decir, nos toma por tontos", ha enfatizado, para añadir que con el PP, que gobierna en la mayoría de las CCAA, "el aborto es una prestación del Sistema Nacional de Salud y se utiliza en los hospitales públicos y cuando hay objetores que impiden atender todos los casos, se van a los hospitales privados".

Tras destacar que en España hay más fallecimientos que nacimientos, ha criticado que Sánchez considere que el aborto es "un asunto mollar" en España cuando llevan "30 años con una legislación que permite abortar en el país". "Yo comprendo que quiera cambiar de conversación. Yo comprendo que quiere cambiar de conflicto", ha reiterado.

RECHAZA QUE EL ABORTO SEA UN DERECHO FUNDAMENTAL

Ante la reforma constitucional que plantea Sánchez para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna, Feijóo ha expresado su rechazo porque el PP no considera que "el aborto sea un derecho fundamental" y ha indicado que eso supondrá "disolver las Cortes y hacer un referéndum al respecto".

"Allá el señor Sánchez, y por cierto, y también allá los de Vox", ha avisado, para recordar que en 'Patriots', el grupo al que pertenece Vox, el partido más importante es el de Marine Le Pen y "votó sí al derecho fundamental del aborto en Francia".

Ante el hecho de que Sánchez asegurara que en Galicia las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan un 75% en la sanidad publica y en el caso de Madrid es apenas un 1%, Feijóo ha dicho que le gustaría "contrastar" esos datos, sobre todo si los aportó el jefe del Ejecutivo. "Lo datos que yo he leído recientemente, se decía que incluso algunas interrupciones de embarazo de Castilla-La Mancha se derivaban a los hospitales de Madrid", ha apostillado.

Además, el presidente del PP ha destacado que en los dos hospitales que dependen del Gobierno central, el de Ceuta y el de Melilla, "hay que irse a Málaga a abortar". "Por lo tanto, no entremos en debates ridículos", ha concluido.