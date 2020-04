Feijóo, partidario de "reactivar la Constitución", rechaza prorrogar "sine die" el estado de alarma

El presidente gallego insiste en que hay "legislación" para hacer que se cumplan las normas sin prórrogas sucesivas de un marco excepcional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que, en el marco del plan de reactivación económica y social con el que trabaja el Gobierno, "lo lógico" sería "reactivar la Constitución" y que "todos los demócratas" vuelvan a contar "con todos los derechos y libertades" que les otorga la Carta Magna española.

Preguntado acerca de si considera que el PP debería analizar no apoyar sucesivas prórrogas del estado de alarma, el presidente gallego ha manifestado que, ante un "escenario de desescalada" tras el punto álgido de la crisis del coronavirus en España, tocaría ver "cuándo se desescala la Constitución y cuándo vuelve a tener vigencia plena".

"Todos los demócratas deseamos volver a tener los derechos y libertades plenos que nos da la Constitución. Y en un escenario de reactivación, lo lógico sería reactivar la Constitución al cien por cien de sus artículos, y volver a reponer el cien por cien de derechos fundamentales en España", ha sentenciado, en rueda de prensa telemática, tras presidir la reunión semanal de su Ejecutivo.

Feijóo ha recordado, asimismo, que no es no es la primera vez que plantea que "no es necesario un estado de alarma" para "coordinarse con las comunidades", controlar que se cumplen las normas sanitarias o dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que vigilen este extremo.

"HAY LEGISLACIÓN"

Así las cosas, se ha reafirmado en que, si bien "exigir el cumplimiento de las normas" es la obligación de los poderes públicos en el nuevo escenario de reactivación económica y social, en España "hay legislación" para que se pueda hacer "sin prorrogar sine die el estado de alarma".

"A ver si somos capaces de que lo entienda el Gobierno y podemos recuperar la Constitución en su completa extensión", ha concluido.

ESCENARIOS "INCOMPATIBLES CON LA LIBERTAD"

Por otra parte, preguntado acerca de si considera que la derecha podría actuar unida si se llegaran a dar medidas como la nacionalización de empresas o la confiscación de bienes por parte del Gobierno, ha respondido que espera que "nunca" se planteen semejantes escenarios en España.

"Dejaríamos de ser un país democrático y constitucional para emigrar a otros regímenes políticos de los que hemos huido. Espero no tener que responder a este tipo de escenarios, incompatibles con libertad y los derechos de la Constitución", ha concluido.