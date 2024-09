Feijóo pide "alfombra roja" para tener hijos y contactará con sindicatos y patronal por su Ley de Conciliación

Dice que en seis años de Gobierno de Sánchez se ha "agravado" el problema de la vivienda y la inmigración irregular



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que ser madre o padre en España "no puede ser una heroicidad" y ha pedido "alfombra roja" para aquellos que decidan tener hijos. En este contexto, ha anunciado una ronda de contactos con sindicatos y patronal para hablar sobre la Ley de Conciliación que el Grupo Popular quiere registrar cuanto antes en el Parlamento y que obligará a los partidos a "retratarse".

"No podemos permitirnos que la conciliación recaiga en las abuelas o los abuelos, que merecen todo el reconocimiento y el cariño. Este país debe de poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo", ha declarado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Feijóo ha indicado que la Ley de Conciliación del PP busca que la educación infantil sea "gratuita en España", con una financiación al 50% del Estado y el otro 50% de las CCAA. También ha dicho que "es necesario avanzar en los permisos de paternidad y de maternidad para hacerlos más amplios y más flexibles". "El PP no va a meter en cómo se reparten los permisos de las madres y de los padres", ha agregado.

En este punto, ha avanzado que "en las próximas semanas" hablará con los agentes sociales y económicos de España, ya que, a su juicio, a los que "levantan este país" no se "les debe de imponer nada sin contar con su opinión, con su criterio y con su implicación".

"VAMOS A DEMOSTRAR QUE EL CAMBIO ES POSIBLE"

El jefe de la oposición ha asegurado que en España "hay una alternativa" que no se va a quedar esperando su turno para "poder cambiar y mejorar" el país. "Esta alternativa es el PP y vamos a demostrar que el cambio es posible, que el cambio es mejor y que el cambio no solo vendrá del demérito del Gobierno decadente e inoperante", ha resaltado.

Asimismo, Feijóo ha asegurado que Pedro Sánchez lleva seis años en el Palacio de la Moncloa y no ha mejorado el freno a la inmigración irregular ni de la vivienda. "Hoy es infinitamente más difícil adquirir una vivienda de lo que era hace seis años cuando llegó el PSOE", ha enfatizado.

En materia migratoria, ha subrayado que "las mafias siguen haciendo su agosto" en España. "En estas semanas las llegadas de inmigrantes a Canarias se han multiplicado. Solo en la última semana ha llegado el cuádruple de embarcaciones y el triple de inmigrantes irregulares que la semana en la que Sánchez visitó Gambia, Mauritania y Senegal", ha manifestado.

UNA LEGISLATURA "INGOBERNABLE"

Según Feijóo, se está confirmando "semana a semana que la legislatura está siendo ingobernable" y que hay un Gobierno "insostenible". A su entender, el Ejecutivo se "parece a ese hámster que está metido en una rueda y que sigue dando vueltas todos los días".

"Es todo tan demencial que el mismo Gobierno que dice que no aprobar los presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban", ha indicado.

Finalmente, Feijóo ha acusado al Gobierno de no mostrar el "mínimo propósito de enmienda" ni tenga la humildad de reconocer sus errores. "Están tan fuera de la realidad y tan lejos de la gente que son capaces de presumir hasta del funcionamiento de Renfe", ha ironizado.