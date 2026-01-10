Feijóo pide al PP una oposición sin cuartel contra Sánchez: "Los españoles están enfadados. Yo también"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (2d), y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (2i), el secretario general del PP, Miguel Tellado (i), y el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendo - Gustavo de la Paz - Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular una oposición sin descanso y sin cuartel contra el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que resta de legislatura.

"Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", ha declarado Feijóo en su intervención a puerta cerrada en la 28ª Interparlamentaria del PP.

Feijóo ha señalado que es el momento de diseñar la España del día después de Sánchez. "Vamos a pensar esa España, a diseñarla, a prepararla, a convencer a la gente de que es la mejor opción y de que cuando lleguemos al Gobierno vamos a cumplir todos y cada uno de nuestros compromisos", ha manifestado, según han informado fuentes 'populares'.

Durante su intervención, el presidente del PP también ha reclamado a sus parlamentarios una oposición sin descanso, sin cuartel y sin pasar una, según han informado fuentes 'populares'. Eso sí, les ha dicho que también se trata de ser la alternativa que no deje ni un problema de los españoles por ser atendido.

CUMBRE AUTONÓMICA EN ZARAGOZA

En esa intervención, Feijóo ha avanzado también que reunirá a los presidentes del PP el próximo 18 de enero en Zaragoza para hacer frente de manera conjunta al "agravio" que, según los 'populares', representa el modelo de financiación que han acordado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del ERC, Oriol Junqueras.

"No puede ser que un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles", ha declarado Feijóo ante sus diputados y senadores en este cónclave que se celebra en A Coruña.

El PP de Feijóo ha regresado al territorio de origen de su líder, donde su sucesor, Alfonso Rueda, reeditó la mayoría absoluta hace casi dos años, en busca de impulso para un 2026 con sucesivos comicios a la vista --Aragón, Castilla y León y Andalucía-- que anhela como "año del cambio" que propicie el "golpe final al sanchismo".

Lo han verbalizado en la primera jornada de la XXVIII Interparlamentaria de A Coruña tanto el secretario general del partido, Miguel Tellado, como el presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo. Ambos han incidido en que 2026 tiene que ser "el año del cambio", aunque si el líder provincial coruñés apelaba a trabajar para ser alternativa para una sociedad "desganada" con Pedro Sánchez, el número dos del partido ha protagonizado el discurso más duro.

UN PASEO POR A CORUÑA

En paralelo a las mesas de debate de esta Interparlamentaria, el líder del PP ha aprovechado la mañana para dar un paseo por A Coruña, donde ha visitado el Mercado de Santa Lucía.

Mientras, en el Palacio de Exposiciones y Congresos coruñés, Elías Bendodo, pieza clave de la organización de la Interparlamentaria, recibía de manos de Calvo y Tellado una camiseta de Básquet Coruña, entre bromas sobre el mercado de 'fichajes'.

La cita, que reúne a los representantes de PP en las distintas cámaras será clausurada este domingo por Feijóo y Rueda. Previamente intervendrán los tres portavoces parlamentarios del Grupo Popular: Ester Muñoz (Congreso), Alicia García (Senado) y Esteban González Pons (Parlamento Europeo).