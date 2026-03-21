Feijóo pide "respeto, oportunidades e inclusión" en el Día Mundial del Síndrome de Down

Archivo - El presdiente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado "respeto, oportunidades e inclusión" en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora hoy.

"En el Día Mundial del Síndrome de Down recordamos que todos somos únicos, pero merecemos lo mismo: respeto, oportunidades e inclusión", ha declarado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

En este video comparte que el pasado miércoles recibió la visita de "un grupo de chavales maravillosos" en el Congreso de los Diputados, con los que se comprometió a "un gesto sencillo pero significativo".

A petición de ellos, ha vestido este sábado con un calcetín distinto en cada pie, con el objetivo de recordar el carácter único de cada persona y la mencionada necesidad de "respeto, oportunidades e inclusión" para todos.

El síndrome de Down, principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común, se produce de forma espontánea a partir de una variación genética, informa Down España, la Federación Española de Síndrome de Down.

La federación estima que la incidencia es de una por cada 600-700 concepciones en el mundo, donde viven unos seis millones de personas con este síndrome, 34.000 de ellas en España, según sus datos.