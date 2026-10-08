Feijóo pide a Sánchez aclarar quien dio la orden de "deshacerse" de la jueza que investigaba a su hermano por corrupción

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que aclare hoy mismo quien dio la orden de "deshacerse" de la jueza Beatriz Biedma que investigaba a su hermano por "corrupción".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, Feijóo ha destacado que hoy mismo comparece la jueza ante la Audiencia Nacional y ha aludido a que la Guardia Civil apunta a que "la cloaca del PSOE contactó con un clan para borrar del mapa a una jueza".

Tras asegurar que era una jueza que "les molestaba" porque "investigaba la corrupción del PSOE", Feijóo ha advertido de que en este momento la Audiencia Nacional "investiga si el PSOE quiso contratar sicarios" para "quitarse de encima a la jueza que investiga a su hermano".

El líder del PP ha criticado el "silencio" del PSOE y ha avisado que no lo van a permitir. "España no se merece a esta gente. El presidente del Gobierno tiene que aclarar hoy mismo quién dio la orden de deshacerse de la jueza que investigaba a su hermano por corrupción. La mera posibilidad provoca escalofríos. Por tanto, que respondan quién dio la orden", ha exigido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))