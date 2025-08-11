Feijóo y el PP lamentan la muerte de Miguel Uribe, el precandidato colombiano tiroteado en junio en un mitin

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece una rueda de prensa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El líder del PP dice que era la "esperanza de muchos colombianos" y Álvarez de Toledo subraya que "plantó cara al crimen organizado"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este lunes la muerte de Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial colombiano que fue titoreado en un mitin el pasado mes de junio, y ha asegurado que era "un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos".

La esposa de Uribe, Maria Claudia Tarazona, ha informado del fallecimiento de su marido tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá.

"Lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones presidenciales de Colombia vilmente tiroteado en un acto de campaña", ha manifestado el presidente de los 'populares' tras conocer la noticia.

"VALIENTE Y DECIDIDO"

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha definido a Uribe como un hombre "valiente y decidido". "Era un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos. Descanse en paz", ha finalizado.

También se ha pronunciado la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha destacado que Miguel Uribe era "inteligente", "íntegro", "valiente" y "tenaz".

"Plantó cara a la izquierda y al crimen organizado. Luchó por una Colombia segura y democrática. Defendió la libertad para Venezuela. Fue asesinado. Descanse en paz, admirado Miguel Uribe", ha afirmado Álvarez de Toledo en la misma red social, donde ha trasladado un abrazo fuerte para su familia y para "todos los demócratas colombianos".

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha arrancado su rueda de prensa en la sede del PP expresado el "pésame" en nombre del PP por la muerte de Miguel Uribe.

"Tenemos que dar nuestro pésame por la muerte de Miguel Uribe, candidato a la presidencia de Colombia, que hace algunos meses sufrió un atentado y hemos tenido información del fallecimiento en el día de hoy", ha manifestado Bravo.