Feijóo pregunta a Sánchez qué hará con los 7.500 millones que "ha recaudado de más" tras su "no" a bajar impuestos

Dice que retomarán las conversaciones del CGPJ sin "limite temporal y afea al presidente que sea su prioridad con la que "está cayendo"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el decreto anticrisis del Gobierno es un "plan político más que económico" con una "ensaladilla de propuestas" que no ha avalado ningún organismo ni instituto económico. Tras criticar el "no contundente" a bajar impuestos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha emplazado a aclarar qué hará con los 7.500 millones más que "ha recaudado de más" en enero y febrero por el incremento de los precios.

"¿Qué va a hacer con los miles y miles de millones de euros que ha recaudado de más como consecuencia del incremento de los precios? ¿Qué le decimos a las rentas bajas y medias? ¿Qué no vamos a hacer ningún esfuerzo y no le vamos a devolver parte del dinero que nos han entregado como consecuencia del incremento de los precios?", se ha preguntado, para subrayar que "eso tiene que tener una respuesta".

En una entrevista en la cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha lamentado que no hayan podido dar "un mensaje positivo" a las familias españolas tras el "no contundente" de Pedro Sánchez diciéndole que la rebaja de impuestos que pide el PP no la "va a hacer".

LAS PROPUESTAS DEL PP QUE ENVIARÁ A SÁNCHEZ

Feijóo ha explicado que su propuesta consiste en "disminuir la retenciones en el impuesto de la renta", devolver una parte de las que ya han hecho en enero y febrero, bajando el IRPF en "unos 4.000 millones de euros" para "impactar esa inflación del 10%". Además ha dicho que plantea "ir a un IVA superreducido de la luz y el gas".

En cualquier caso, ha dicho que le remitirá sus medidas al Gobierno en los próximos días, máxime porque cree que "se equivoca" al rechazarlas porque que "ha recaudado 7.500 millones de euros más en enero y febrero de 2022" con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, ha añadido que tiene "récord de recaudación el año pasado" y "está recaudando muchos más impuestos porque suben los precios y la base imponible sobre la que se aplica el IVA es mayor".

"Todo ese dinero que está recaudando el Gobierno tiene que facilitar la vida de las rentas medias y las rentas bajas porque con un 10% más caro, ése es el impuesto más injusto de la economía", ha abundado el también presidente de la Xunta, que ha precisado que el Ejecutivo está "recaudando un 15% más y se lo queda", porque a las CCAA no se lo dará hasta dentro de dos años.

RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

Además, ha señalado que, dado que va con "retraso" en la ejecución de los fondos europeos, ha planteado que "un 7% de fondos los puedan dedicar a los ciudadanos que hacen inversiones", como por ejemplo poniendo "placas fotovoltáicas en el tejado de su casa" o estableciendo "un sistema de geotermia de calefacción". Se trata, ha proseguido, de que pueda hacer después una desgravación fiscal por el importe que ha invertido.

"El presidente cree que no se puede hacer y le digo que en mi opinión sí se puede hacer", ha manifestado, para añadir que ha trabajado la propuesta con expertos y los ciudadanos podrían empezar a gasta unos 5.000 millones de fondos europeos.

Al ser preguntado si el PP no apoyará en ningún caso ese decreto anticrisis, Feijóo ha dicho que no le han pedido "ningún apoyo ni ningún plan" y ha añadido que lo aprobado esta "ensaladilla de propuestas" es una decisión "política", no económica, que ha "pactado con sus socios".

EL CGPJ CON LA QUE ESTÁ "CAYENDO"

El líder del PP ha asegurado que el presidente del Gobierno le propuso utilizar el término "retomar" las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha añadido que a él le pareció "correcto". "Es lo que, a propuesta del presidente he apuntado en mi libreta y le he trasladado a ustedes", ha manifestado.

Al ser preguntado si no se han marcado ningún límite temporal, ha dicho que "no hay un límite temporal". "Es evidente que en junio finaliza el plazo creo recordar para actualizar el Tribunal Constitucional, que es una cuestión distinta al CGPJ, aunque tiene una relación de forma indirecta", ha dicho, en alusión a que el documento que le entregó Sánchez aludía a esa fecha del 12 de junio en el tribunal de garantías.

En cualquier caso, Feijóo ha criticado que "la prioridad" de la reunión con el líder de la oposición sea hablar de la renovación del CGPJ "con la que está cayendo", cuando acaban de "pasar una huelga brutal y se han quedado desabastecidos los mercados y las lonjas".

Feijóo ha reiterado que el encuentro con Sánchez en la Moncloa fue "cordial" pero "poco más", con un "torno correcto" y "bueno", si bien esa cita "no se preparó" y "muy sorprendentemente" vieron el jueves por la mañana que un periódico informaba de "11 puntos" que luego le dio en la reunión.