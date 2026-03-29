Feijóo prepara una campaña "cercana" y "en la calle" para intentar que Moreno revalide la mayoría absoluta

Archivo - El presidente del PP, Albero Nuñez Feijoo, junto a el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el congreso del PP-A. A 9 de noviembre de 2025. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prepara una campaña electoral andaluza "cercana", de "proximidad" y "en la calle" para ayudar a su candidato, Juanma Moreno, a que pueda revalidar la mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Hace cuatro años, Moreno cosechó la primera mayoría absoluta para el PP en esta comunidad --un histórico feudo gobernado por los socialistas durante 30 años-- al alcanzar los 58 escaños y un 43,1% de los votos. Los socialistas lograron entonces 30 escaños y Vox se consolidó como tercera fuerza con 14 diputados autonómicos.

Algunas encuestas publicadas sitúan ahora al PP-A al borde de la mayoría absoluta (55 escaños), de forma que Moreno necesitaría a Vox para gobernar. La formación de Santiago Abascal ya tiene la llave de la gobernabilidad en Extremadura, Aragón y Castilla y León, tres autonomías en plena negociación y con presidentes en funciones que están pendientes de ser investidos.

INTENTAR QUE NO PASE COMO EN EXTREMADURA, ARAGÓN O CYL

Vox ha ido escalando posiciones en las últimas citas electorales --16,9% en Extremadura, 17,8% en Aragón y 18,9% en CyL--. El PP quiere que la campaña andaluza sirva para frenar ese ascenso y contener a los de Abascal, que hace cuatro años obtuvieron el 13,46% de los sufragios.

Con ese reto, fuentes del PP consideran que el Partido Popular debe seguir su propia hoja de ruta sin mirar por el "espejo retrovisor" a Vox. "No debemos obsesionarnos con Vox", reconoció el propio Moreno hace unos días.

Además, el PP quiere evitar el exceso de confianza y movilizar a todo el partido en la campaña electoral, que arrancará en pleno puente del 1 de mayo, consciente de que la mayor amenaza a la mayoría absoluta es la abstención, según fuentes de la formación.

"Sinceramente me da miedo ese exceso de confianza que podría generar que una parte de mis apoyos se pudieran perder en esa primavera, con temperaturas elevadas, yendo a otros parajes y rincones de Andalucía y no yendo a votar", afirmó Moreno.

FEIJÓO, "A LA ORDEN" DE MORENO EN CAMPAÑA

Los 'populares' aún no han diseñado la campaña electoral pero ya avanzan que Feijóo quiere que sea "cercana" a la gente. "A diferencia de Pedro Sánchez, él sí puede salir a la calle y no necesita un perímetro de seguridad para poder pasear. A Feijóo no le gritan ni insultan cuando va a cualquier municipio de España", recalcan fuentes de su equipo.

En 'Génova' aseguran que Feijóo estará "a la orden" de Moreno, de forma que su mayor o menor implicación dependerá de la hoja de ruta que marque el presidente andaluz y su equipo, indican a Europa Press fuentes de la dirección del PP.

En la campaña andaluza de hace cuatro años, su "debut electoral" tras ser elegido el 2 de abril líder del partido tras una profunda crisis interna que acabó con el liderazgo de Casado, Feijoó se volcó de lleno para apoyar a Moreno con su propia caravana electoral. Ambos solo coincidieron en algunos actos con el objetivo de peinar al máximo el territorio y llegar a más gente.

En la dirección del PP admiten que la mayoría absoluta es "compleja" porque hay ocho circunscripciones pero no la descartan tras el aval de gestión que presenta Moreno en esta legislatura, y que, según fuentes 'populares', se ha ratificado tras el accidente de Adamuz el pasado mes de enero y de las inundaciones de febrero. "Confiamos mucho en el equipo de campaña de Juanma, confiamos mucho en su perfil como gestor, en su perfil como candidato", aseguran en 'Génova'.

Así, subrayan que reeditar la mayoría absoluta dependerá del empuje de Vox en esta cita con las urnas y del reparto de restos en las ocho provincias andaluzas. En cualquier caso, un dirigente territorial del PP pide no "generar altas expectativas". "Vamos a gobernar, no hay alternativa a Moreno", asegura en privado a Europa Press, para subrayar que el Partido Popular va a ganar y que la única incógnita es saber si logrará o no esa mayoría absoluta.



