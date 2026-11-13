Feijóo y el presidente de NNGG se vuelcan con los jóvenes del PP agredidos en Baracaldo: "Nunca nos van a callar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3d), y el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa (4i), durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de n - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de NNGG, Ignacio Dancausa, se han volcado este viernes con los dos jóvenes afiliados del PP que fueron agredidos en Baracaldo (Vizcaya) el día de la huelga general y han coincidido en que "nunca" les van a "callar" y "silenciar".

En un acto con jóvenes en el madrileño barrio de Tetuán, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha destacado la valentía de Miguel y Daniel, "compañeros de Baracaldo a los que les rompieron la cara, literalmente, simplemente por estar en una sede del Partido Popular". "Vamos a estar con vosotros siempre", ha dicho a los dos militantes del PP, presentes en el acto.

Dicho esto, Feijóo se ha dirigido a los violentos: "Nunca nos callaron, nunca nos van a callar y les vamos a ganar en las urnas". Además, ha indicado que "jamás tendrán el valor de ningún afiliado del Partido Popular del País Vasco".

DANCAUSA: "TOLERANCIA CERO" CON LOS VIOLENTOS

En parecidos términos se ha expresado Dancausa al referirse a sus "valientes compañeros" del País Vasco. "Si alguno se ha pensado que poniéndose una capucha y rodeándonos entre varios nos van a silenciar, es porque no tiene ni puñetera idea de lo que estamos viviendo", ha resaltado.

A renglón seguido, ha lanzado un mensaje de "tolerancia cero y mano dura frente a los delincuentes que siembran el odio en las calles". "En la España de Feijóo el que la hace, la paga", ha enfatizado, para añadir que si el PP llega a Moncloa van a recuperar "la unidad, la concordia y a derribar el muro de Sánchez".

El PP de Vizcaya denunció el miércoles la agresión de sus dos afiliados. Según informó el partido, los hechos han ocurrido alrededor de las 18.00 horas, cuando un grupo de individuos encapuchados arrojaron un calentador de agua eléctrico contra la cristalera de la sede del PP, rompiéndola.

Al salir los dos jóvenes para comprobar qué había sucedido, los agresores les propinaron varios golpes y les insultaron, llamándoles, entre otras cosas, "fascistas". La Ertzaintza se trasladó de inmediato al lugar de la agresión y los dos jóvenes presentaron la correspondiente denuncia.