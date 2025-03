Feijóo promete una "política limpia" si gobierna: "No se puede utilizar el dinero de los españoles en corruptelas"

"Les aseguro que hay otra manera de hacer las cosas", proclama el líder del PP ante decenas de autónomos en la asamblea de ATA

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes ante decenas de autónomos y empresarios que hay "otra manera de hacer las cosas" y, en medio de los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, ha prometido una "política limpia" y "eficaz" si llega a La Moncloa.

"No se puede utilizar el dinero de los españoles en corruptelas, en centenares de asesores puestos a dedo, en campañas ideológicas absurdas, en intervenir empresas privadas ni en servicios de prostitutas pagadas con dinero público. Para eso no está el dinero de los autónomos ni del conjunto de los españoles", ha declarado Feijóo.

El mensaje de Feijóo, en su intervención en la asamblea de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), se produce el mismo día que el PP ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que practique nuevas diligencias de investigación sobre los contratos con empresas públicas de la exnovia del exministro José Luis Ábalos, y el hermano de Koldo García, quien fue exasesor del titular de Transportes. Además, el PP ha reclamado que se investiguen los viajes de la expareja de Ábalos como acompañante del entonces ministro.

"LES PIDO QUE TENGAN CONFIANZA"

Feijóo ha señalado que el PP quiere explicar su plan para los autónomos y hará una ruta para contar las medidas que comprende, como que los autónomos que cobren menos de 12.000 euros al año no tengan que hacer declaración del IRPF o que "los que cobren más, si quieren, solamente tenga que hacer una declaración al año y no una por trimestre", según ha dicho.

"Mientras desplegamos este plan y lo damos a conocer, yo les pido que tengan confianza. Que tengan confianza en el conjunto de los españoles, que tengan confianza en España y que tengan confianza en el futuro. Les aseguro que hay otra manera de hacer las cosas", ha manifestado.

Feijóo ha afirmado que "hay vida fuera del infierno fiscal y burocrático" que, a su juicio, ha "impuesto" el Gobierno de Pedro Sánchez. "Y hay una política que sirve, una política limpia y una política eficaz. Y yo me comprometo a que sea, más pronto que tarde, la política del Gobierno de España", ha aseverado.

PIDE APOSTAR POR UNA "ESPAÑA INCONFORMISTA"

En su discurso, Feijóo ha asegurado que "los autónomos representan el impulso del emprendimiento". "Yo no concibo que un Gobierno de un país presuma que dos millones de hogares tengan que vivir del ingreso mínimo vital. Tampoco que un Gobierno presuma y se felicite de que cada vez más gente cobra el salario mínimo", ha proclamado.

Además, el jefe de la oposición ha dicho que tampoco entiende que el Ejecutivo de Sánchez "se felicite y saque pecho por ser el país con mayor paro de la Unión Europea" y ha invitado a los presentes a "apostar por una España inconformista" y "que tiene la ambición de prosperar y de salir adelante".

"Yo les invito a ustedes que no aspiren a recibir un subsidio ni una ayuda del Estado sino que aspiren ustedes a trabajar y que le digan a toda la gente que merece la pena trabajar en España", ha declarado, para añadir que España "no puede ser un país donde no esforzarse sea lo mismo que esforzarse" ni un país "donde se subvencione cualquier cosa cuando lo que hay que subvencionar es el esfuerzo".

A su entender, hay que subvencionar "a quien cumple" y "a quien se cae y a quien se vuelva a levantar", pero "no a quien incumple ni a quien gaste irresponsablemente" como, según ha dicho, vieron "la semana pasada con la falsa quita de la deuda entre españoles", en alusión a la condonación de la deuda que planteó el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que el PP rechaza.