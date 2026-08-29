Feijóo promete ser un presidente "presente y veraz": "No quiero llegar a la Moncloa solo por el fracaso del sanchismo"

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Reivindica su experiencia de gestión y promete una "reconstrucción" de España con "limpieza" y "certezas"

CERDEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a ser un presidente "presente", a "decir siempre la verdad" y a no huir de los problemas, y ha asegurado que no quiere llegar a La Moncloa "simplemente por el fracaso del sanchismo", sino porque sabe "lo que hay que hacer después de Sánchez".

Durante su intervención en la apertura del curso político del PP en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Feijóo ha reivindicado su experiencia de gestión y ha asegurado que está "preparado para lo que viene" y para dar a España "un Gobierno que merece y un Gobierno que necesita".

"No soy nuevo en esto", ha afirmado el líder del PP, quien ha recordado que ha gobernado, tomado decisiones y gestionado presupuestos, además de afrontar las crisis de la deuda pública, el déficit, la regla de gasto y la pandemia de Covid en Galicia. También ha reconocido que ha cometido errores y ha defendido que gobernar consiste en "decidir", "priorizar", "desgastarse" y "dar la cara cuando se acierta y, sobre todo, cuando uno se equivoca".

Feijóo ha rechazado definirse como "un candidato artificial" y ha afirmado que España "ya tiene muchos políticos de cartón-piedra". "Tampoco soy un candidato sentado a la espera de que me llegue el turno", ha añadido.

"NO VOY A SER UN PRESIDENTE PERFECTO"

En este contexto, el mandatario 'popular' ha afirmado que no pretende alcanzar la Presidencia únicamente como consecuencia del desgaste del actual Ejecutivo. "No quiero llegar a la Moncloa simplemente por el fracaso del sanchismo. Quiero llegar porque sé lo que hay que hacer después de Sánchez. Y os aseguro que lo haré", ha proclamado.

"No voy a ser un presidente perfecto, pero sí un presidente que esté presente", ha continuado Feijóo, quien ha prometido no abandonar nunca a los ciudadanos. "No prometo un país sin problemas, pero sí prometo que no huiré de ellos", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que no promete decir "a cada uno lo que quiere escuchar", sino "decir la verdad", y se ha comprometido a impulsar "un nuevo Gobierno que proteja, que gestione, que cumpla y que sea decente".

"EL CURSO POLÍTICO DEL CAMBIO"

Feijóo ha enmarcado estos compromisos en un inicio del curso político que ha calificado de "especial", al recordar que en mayo habrá elecciones municipales, autonómicas muchas comunidades y generales, aunque estas aún 'sine die'.

"El PP está preparado no sólo para repetir los resultados obtenidos en 2023, sino para superarlos. Estamos listos para que los españoles depositen el cabreo y la esperanza. Es el curso político del cambio existe una ilusión colectiva por el cambio político en España", ha manifestado.

Así, Feijóo ha defendido que el PP aspira a lograr alcaldes "útiles", gobiernos autonómicos que "funcionen" y un cambio en el Gobierno central. "El sanchismo ya está acabado, pero ahora toca certificar su defunción" en las urnas, ha afirmado.

A su juicio, España necesita "la mayor reconstrucción desde la Transición". "Lo han dañado todo. Vamos a reconstruirlo todo. No se trata de una simple sustitución o un simple relevo, sino un cambio profundo", ha apuntado.

Feijóo ha prometido además "limpieza y certezas" en política, seguridad en las calles, fronteras, hogares y en el futuro, así como un Estado que responda y unos servicios públicos que "vuelvan a funcionar".

QUIERE GANAR "CON LA CONTUNDENCIA NECESARIA"

Entre las críticas al Gobierno, el líder de la oposición ha acusado al Ejecutivo de no haber solucionado el problema de la inmigración irregular y de haber sido "un imán para atraer la inmigración irregular más numerosa de Europa".

También le ha reprochado no haber resuelto el problema de la vivienda, que ha pasado de ser "el problema 16 al problema número 1", haber subido los impuestos y no haber querido "cortar el cáncer de la corrupción", sino vivir "llenos de metástasis".

Por otro ello, el dirigente del PP ha señalado que no se conforma con ganar las elecciones generales como en el verano de 2023, sino que se compromete a "merecer ganar y a proponer, explicar y convencer". "Quiero ganar con la contundencia necesaria para que no puedan gobernar los que han perdido", ha subrayado.

Finalmente, Feijóo ha resumido su propuesta en la conformación de un Ejecutivo "que proteja, que gestione, que cumpla y que sea decente". "España ha pasado demasiado tiempo esperando. Se acabó el esperar. Empieza el curso del cambio. Y somos el cambio que España necesita", ha concluido.