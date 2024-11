Feijóo propone un 'Plan Valencia' para la reconstrucción e insiste en la declaración de emergencia nacional

"¿Si esto no es una emergencia nacional, qué lo es?, pregunta, para garantizar sus votos a Sánchez para aprobarla y ayudar a víctimas

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto la elaboración de un 'Plan Valencia' para la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de la DANA y ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de la emergencia nacional, garantizando el respaldo del PP para aprobarla y para sacar adelante un paquete de ayudas urgentes para afectados, sectores productivos y administraciones.

"Hoy toca estar todos a una" ha proclamado Feijoo en una comparecencia sin preguntas en la sede nacional del PP tras la reunión del comité de dirección del partido, que ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la DANA, que ya arroja la cifra de 217 fallecidos y decenas de desaparecidos.

Feijóo ha arrancado su intervención exponiendo una serie de peticiones con "afán constructivo" que, según ha dicho, le gustaría que el Gobierno tuviera en cuenta en el próximo Consejo de Ministros y le ha brindado el apoyo del PP "para las acciones que garanticen la mejor atención a todas las víctimas de la DANA".

Así, ha planteado la elaboración de un 'Plan Valencia' junto a la Generalitat valenciana "para la reconstrucción y revitalización de las zonas afectadas" que permita dar respuesta a la tragedia. "Para dar respuesta a esta situación, tiene nuestros votos", ha garantizado.

Feijóo ha indicado que se deben dar de manera inmediata "ayudas a las ciudades, a los ayuntamientos y a los sectores productivos para los gastos más necesarios". "El Estado tiene información y mecanismos de sobra para una inyección directa y sin burocracia. Que las víctimas no tengan que pedir ayuda es lo mínimo en lo que estamos", ha afirmado, para insistir en que el PP "facilitará cualquier decisión que avance en estas prioridades" porque es "el momento de arrimar el hombro".

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL

Dicho esto, ha pedido de nuevo la declaración de emergencia nacional y ha añadido que, si se aprueba, tendrá el apoyo del PP para ello y para aprobar un paquete de ayudas urgentes a las personas, a los trabajadores autónomos, a todos los sectores productivos y a todas las administraciones afectadas.

"Sigo creyendo que estamos ante una emergencia nacional. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es entonces?, ¿qué lo es entonces? Y sigo creyendo que ante un desastre de esta naturaleza no se espera, se actúa con todo lo que uno puede aportar", ha declarado, para agradecer que el Gobierno este lunes sí les haya convocado para ofrecerles información.

Tras ofrecer su pésame y afecto a las víctimas, a los heridos y a sus familiares, Feijóo ha señalado que "todos los medios que puedan ser útiles para el rescate o la asistencia de los afectados por esta crisis están a disposición de las autoridades", que "no tienen que pedir nada".

Además, ha dicho que también están a disposición de esas autoridades para "difundir la información y advertencias que se estimen necesarias ante esta situación de emergencia nacional". "Con toda humildad, en lo que podamos asistirles, el Partido Popular está y estará a su servicio", ha indicado.

APELA A LA POLÍTICA ÚTIL

Tras asegurar que están "ante una de las peores tragedias" de la historia de España, con más de 200 víctimas, "todavía un número indeterminado de desaparecidos" y daños materiales "incalculables", ha apelado a la política "útil" porque "miles de españoles lo han perdido todo" y "muchos llevan días esperando una respuesta y una ayuda que no llega".

"Por todo ello, lo que yo quiero transmitir hoy en nombre del Partido Popular es que pondremos todo de nuestra parte para que la política esté a la misma altura de las circunstancias y a la misma altura de la democracia, a la altura del pueblo. Porque soy consciente de que muchísima gente siente que hasta ahora no lo ha estado", ha aseverado.

Asimismo, Feijóo ha expresado su rechazo a la "violencia" tras los disturbios que se produjeron este domingo en Paiporta (Valencia) durante la visita de los Reyes junto al jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sin embargo, ha pedido no "equivocarse" sobre quienes son realmente las víctimas de la DANA y "no desviar el foco de lo que importa" con relatos "partidistas".

"Las imágenes que todos vimos ayer en la visita de los Reyes, los gritos, los llantos de rabia y desesperación, la impotencia y el cansancio de pedir una ayuda que no llega, son la respuesta a un pueblo que sufre. Y es responsabilidad de los cargos públicos escucharlos, atenderles y asumir su indignación", ha enfatizado.

Así, ha puesto en valor el papel de Felipe VI y la reina Letizia. "Los Reyes sí han estado a la altura de las circunstancias. Un jefe de Estado sin responsabilidad ejecutiva que ha sabido estar donde hay dolor, poniendo todos sus medios a disposición desde el primer día, sin que nadie se lo tuviese que pedir, haciendo lo que su conciencia le dictaba y con el único ánimo de servir a los españoles antes que a sí mismo", ha declarado.

"UNA TRAGEDIA QUE HA GOLPEAD A TODOS LOS ESPAÑOLES"

Según Feijóo, les corresponde "a todos los políticos estar a la altura también", en un momento en que "la indignación de los ciudadanos no es marginal ni simulada" sino "muy real y entendible". "Es la indignación de una nación que no soporta ver desatendidos a sus compatriotas y no comprende ni comparte lo que han hecho aquellos que tienen el deber único de servirles", ha relatado.

Tras asegurar que es momento de ocuparse de la reconstrucción y trabajar juntos para que la respuesta sea "lo más eficaz posible", Feijóo ha insistido en que todos deben "estar unidos en el dolor" como "un único pueblo" porque "esta tragedia ha golpeado a todos los españoles".