Feijóo recela de la mesa para la reconstrucción que plantea Sánchez: "El Gobierno no está proponiendo nada"

O Titular Do Goberno Galego Na Rolda De Prensa Posterior Ao Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

Insiste en que no conoce cuál es la propuesta de Ejecutivo estatal como "unidad" y recalca que "lo urgente" ahora es "gestionar" la pandemia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado escéptico este viernes en relación al planteamiento de la mesa para la reconstrucción económica y social del país tras la crisis del coronavirus, y ha advertido que, a día de hoy, desconoce cuál es "la propuesta concreta" del Gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez.

"En mi opinión, el Gobierno no está proponiendo nada. Lo que está proponiendo es que a ver si hay reuniones no sabemos muy bien para qué. Desconocemos el alcance y contenido (de su planteamiento), y no hay ningún documento sobre el que reflexionar", ha constatado, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa telemática, Feijóo ha reiterado que lo único que se "conoce" es que los socios parlamentarios de Sánchez "no quieren ningún pacto" más allá de "acordar" la autodeterminación de Euskadi y Cataluña --recientemente aludió a esta postura como "los pactos anti Moncloa"--.

"Y que los socios que forman parte del Gobierno (PSOE y Podemos) tienen posturas contradictorias, mientras desconocemos qué propone el Gobierno como unidad. No hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa", ha aseverado.

ACOMETER "LO URGENTE"

En esta coyuntura, el también líder del PP gallego ha remarcado que "lo urgente" ahora es "gestionar" la pandemia y proporcionar "información fiable", así como "los test" que necesitan las comunidades.

Todo ello, además de tener "una previsión de desconfinamiento gradual" y para la actividad económica, "igual" que otros países europeos como "Alemania y Francia".

"Esto es lo urgente, seguro que después se puede hablar de otras cosas. Pero no sabemos de qué quiere hablar el Gobierno porque no tenemos ninguna propuesta encima de la mesa de la que hablar", ha zanjado.