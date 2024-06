Feijóo recuerda a Bolaños que el pacto es "claro" sobre la ley registrada: "O se vota en su totalidad o no se hará"

Dice que el CGPJ "tiene un mandato imperativo" para emitir una propuesta que avance en "mayor participación" de los jueces



MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este miércoles al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que el acuerdo sellado en Bruselas sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "muy claro" porque la ley registrada conjuntamente mandata al Consejo entrante a que "en seis meses emita una propuesta de reforma de la ley de acuerdo con los estándares europeos al objeto de concretar la mayor participación" de los jueces.

"Al señor Bolaños, lo que si le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará porque el acuerdo, es muy claro: es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno", ha indicado, para reconocer que ésta es una de las cuestiones que les llevó "más tiempo" redactar y consensuar.

Al ser preguntado expresamente por esas palabras del ministro Bolaños acerca de que el acuerdo no compromete al Partido Socialista en el cambio del sistema de elección de los vocales, Feijóo ha señalado que él comprende que "el modelo del Partido Socialista no es el protagonismo de los jueces en la elección de sus pares en el Consejo".

"Esa no es la postura del Partido Socialista. Eso es evidente. La nuestra sí que la es", ha dicho, para añadir que en la disposición adicional de la ley pactada "lo que dice es que se le mandata al Consejo" entrante a que "en un plazo de seis meses emita una propuesta de reforma de la ley de acuerdo con los estándares europeos al objeto de concretar la mayor participación" de los jueces.

"SI EUROPA NO HUBIESE ESTADO EN LA MESA, ESTO NO HUBIESE SALIDO"

Feijóo ha avisado al Gobierno que "lo que la ley no distingue, no conviene que lo distingan las partes". "Y además, es que el Consejo tiene un mandato imperativo, que es que tiene que hacer eso. Por lo tanto, sería muy sorprendente que se le diga al Consejo, haga usted eso, y que nos da igual lo que haga", ha explicado.

Según Feijóo, "si Europa no hubiese estado en esta mesa, esto no hubiese salido". "Es evidente que si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho, que tiene que emitir en este mes de julio, es decir, a partir de la próxima semana, probablemente el Gobierno no hubiese querido firmar esto", ha subrayado.

El líder del PP ha recordado que Europa tiene "una copia" del texto firmado por Bolaños y el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, al tiempo que ha advertido que Bruselas "está tomando nota" y "evaluando" los pasos que hasta ahora ha ido dando el Gobierno de Pedro Sánchez.

"SIN CONSIGNAS" A LOS VOCALES DEL CONSEJO

Asimismo, Feijóo ha indicado que "los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a votar a quien consideren oportuno". "No hay consignas. No hay sugerencias", ha afirmado, para destacar la "enorme responsabilidad" que tienen por delante en los próximos años.

Según Feijoo, con este pacto han conseguido "preservar el Consejo para que no caiga" en el "control" del Gobierno como, a su juicio, "ha caído el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado o los organismos reguladores".

"Lo que el PP no quería es que el Gobierno controlase el CGPJ y que se profundizase en la independencia. Para mí es dolorosísimo ver lo que se ha hecho en el Tribunal Constitucional y yo no podía aceptar que se hiciese lo mismo en el Consejo", ha manifestado.

SIN NINGÚN CONTACTO CON SÁNCHEZ PERO DICE QUE BOLAÑOS "HA CUMPLIDO"

Feijóo ha confirmado que no ha tenido ningún contacto con Sánchez en este proceso de negociación del CGPJ. Sí que ha señalado que, en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en negociaciones pasadas, el ministro "esta vez ha cumplido con lo que venía diciendo". "Y digo esta vez, y no puedo decir las anteriores, porque en las anteriores nos engañó", ha apostillado.

Después de que Pons hablara del principio de una amistad con Bolaños tras sellar el pacto, Feijóo ha indicado que el PP "no es una secta" y que no pregunta a su vicesecretario de Institucional por sus amistades.

"ESTOY MUY ORGULLOSO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PP"

Tras el cierre de filas de todo el PP tras firmar el pacto, Feijóo ha confesado que está "muy orgulloso del funcionamiento" del PP, que "es un partido de Estado". "Hoy por hoy somos el único partido de Estado. Sabemos, por tanto, nuestra responsabilidad", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "la independencia del Poder Judicial, había que blindarla" para que no ocurriese lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, en RTVE, en el CIS, en el Tribunal de Cuentas...".

Al ser preguntado si hay algún sector enfadado o mosqueado por el acuerdo del PP con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Partido Popular ha respondido rotundo con un "no".

NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Además, ha señalado que el martes por la tarde habló con presidentes autonómicos del PP para informarles del acuerdo en el Consejo sellado con el PSOE. "Yo se lo expliqué a los presidentes autonómicos a partir de las 5 de la tarde", ha dicho, para añadir que hasta que no le dieron el visto desde Bruselas fue "bastante prudente".

Feijóo ha señalado que a él le interesaba "el proyecto de ley" para "profundizar en la independencia judicial", "no los nombres" de los vocales del Consejo. "Siempre dijimos lo mismo, vamos primero a concretar la norma y después hablaremos de los nombres, porque esos nombres tienen que cumplir la norma que previamente hayamos pactado", ha agregado.

Además, ha destacado que el proyecto de ley que se ha pactado es una enmienda a la totalidad al nombramiento del fiscal general del Estado, porque en el texto se prohíbe que pueda ostentar el cargo una persona que haya ocupado un puesto político en los últimos cinco años

Es más, el líder del PP cree que "sería bueno para Sánchez, quien sería el primer beneficiado", que Álvaro García Ortiz dimitiese de su cargo, ya que, a su entender, ejerce como el ministro número 23 del Gobierno de Pedro Sánchez.

DEFIENDE EL PERFIL DE MACÍAS PARA EL TC

Ante la designación del vocal del CGPJ José María Macías para ocupar la plaza vacante del Tribunal Constitucional, Feijóo ha señalado que "cumple los requisitos de la ley" porque "es un magistrado", no ha ostentado "ningún cargo político en los últimos cinco años" y "nadie discute que es un jurista sólido.

"Por tanto, cumple y, en consecuencia, era muy difícil que el Gobierno pueda vetar a alguien, si nos ponemos previamente de acuerdo en los requisitos que se deben cumplir, para un puesto", ha señalado, para admitir que "no tiene tacha desde el punto de vista de la formación y de independencia". Ha admitido que la ley acordada con el PSOE "no toca la ley del Tribunal Constitucional" y que le "gustaría haberla tocado".

Finalmente, ha indicado que no hay precedentes de que el TC haya exonerado a cargos socialistas del "mayor escándalo" de corrupción que se ha dado en España, en alusión al caso de los ERE, y ha añadido que estudiará si existe alguna posibilidad de recurrirlo ante Europa, "aunque no conoce antecedentes al respecto".