Feijóo recupera la bandera fiscal contra Sánchez por el "sablazo" a los autónomos y la "asfixia" a la clase media

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y el vicesecretario de Hacienda del PP Juan Bravo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El PP se volcará en los territorios contra la subida a los autónomos y ya prepara un acto en Soria este fin de semana para denunciarlo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recuperado la bandera de la fiscalidad para atacar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la propuesta para elevar la cuota de los autónomos a partir de 2026 y la "asfixia" a las clases medias. Los 'populares' se volcarán contra esa subida de hasta un 35% en las cotizaciones de los autónomos y ya preparan un acto en Soria este fin de semana para denunciarlo, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Feijóo considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está "llevándose por delante a la clase medida" con medidas como el "sablazo" que prepara a los autónomos. "Ningún país puede salir adelante desde el castigo a quien trabaja. En España tiene que volver a valer la pena trabajar", dijo este martes en Barcelona.

Prácticamente todos los grupos parlamentarios en el Congreso han salido a protestar contra la subida de las cuotas a los autónomos, incluido Sumar y otros socios del bloque de investidura como ERC o Junts. Ante el revuelo provocado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido este miércoles "tranquilidad" y "sosiego" asegurando porque sólo se ha presentado a los sindicatos y a la patronal en la mesa del diálogo social y necesita de "reflexión".

En concreto, la propuesta que el Gobierno elevó este lunes a las organizaciones de autónomos y sindicales recoge subidas de cuotas de manera progresiva para los autónomos en el periodo 2026-2031 y que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros.

LA CORRUPCIÓN Y LA FISCALIDAD

Después de varios meses con la corrupción como principal línea de ataque al Gobierno, los 'populares' han retomado de nuevo como ariete contra el Ejecutivo el "infierno fiscal" al que, a su juicio, Pedro Sánchez somete a los españoles.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Feijóo ha asegurado que si Sánchez aumenta la cuota "hasta un 35%", "los autónomos pagarán más en cotizaciones: 6.000 millones de euros", lo que afectará directamente a quienes más esfuerzo hacen.

A su entender, en España tiene que merecer la pena trabajar pero con Sánchez "merece más la pena ser un jeta". "Usted no dirige un país. Lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban", ha espetado al presidente, para añadir que con él "si trabajas, pagas" y "si robas, cobras".

Fuentes del PP consideran que en España es "urgente" recuperar a la clase media que el Gobierno con su política económica está llevando "a la extinción", un mensaje que el propio Feijóo ya trasladó hace un par de semanas ante pymes catalanas en Barcelona.

LA RECETA DEL PP: BAJAR IMPUESTOS

Después de que el IPC haya escalado hasta el 3% en septiembre, una décima más de lo esperado, por luz y gasolinas, en 'Génova' quieren también poner el foco en que la cesta de la compra es "un 37,5% más cara desde que gobierna Sánchez".

El primer partido de la oposición cree que hay que devolver la prosperidad a las rentas medias y eso pasa por desregular el mercado para favorecer el crecimiento y la competitividad, y por bajar impuestos, según fuentes del partido.

Por eso, se volcará en las próximas semanas en trasladar a los ciudadanos cuál es el modelo económico del PP. En el caso de los autónomos es el "opuesto" a Sánchez, ya que pasa por "rebaja de impuestos y cotizaciones sociales, reducción de los trámites administrativos y la aplicación del régimen de franquicia, que posibilitaría no pagar el IVA para aquéllos que facturen hasta 85.000 euros".

Son algunas de las propuestas que el PP explicará en los territorios. Por ejemplo este sábado ya tiene un acto en Soria y denunciará la subida de las cotizaciones a los autónomos, que ven una "locura". "No lo puede soportar el sistema. Son 3,4 millones de personas, mucha gente", recalcan fuentes del equipo económico de Feijóo.