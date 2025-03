Feijóo reprocha a Sánchez que no le informe de la posición que llevará a la cumbre sobre Ucrania cuando no tiene mayoría

"La realidad es que nadie sabe hacia dónde va el Gobierno de España, con qué aliados cuenta y con qué recursos trabajará", advierte

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no informe a la oposición de la postura que defenderá España en la cumbre europea extraordinaria de Bruselas sobre la defensa europea y Ucrania cuando, según ha subrayado, no tiene mayoría parlamentaria para asumir compromisos internacionales.

"Es injustificable que carezcamos de cualquier información sobre lo que va a defender España mañana en el Consejo Europeo. Les recuerdo que el Gobierno actual no tiene mayoría suficiente y no puede asumir ningún compromiso internacional", ha declarado Feijóo en su intervención en el Congreso Faconauto 2025 que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha convocado este 6 de marzo en Bruselas un Consejo Europeo extraordinario sobre defensa europea y Ucrania con le objetivo de tomar las primeras decisiones a corto plazo para fortalecer la soberanía y la capacidad de Europa para abordar los desafíos de seguridad.

La cumbre europea se produce dos días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen, haya anunciado un nuevo instrumento con el que quiere movilizar 150.000 millones de euros en préstamos para disparar el gasto en defensa en la UE, en el marco de un plan de rearme para destinar hasta 800.00 millones en Defensa la próxima década.

Feijóo ha admitido que la situación que están viviendo "preocupa a todos los europeos" y "mucha gente se pregunta qué va a pasar" y "cómo va a resolver Europa el extraordinario desafío que tiene ante sí".

"EL GOBIERNO NO SOLO NO INFORMA SINO QUE NO LIDERA"

Dicho esto, se ha preguntado cuál es la posición que va a defender España en esta coyuntura porque "por un lado se habla de inversiones multimillonarias en defensa" y "por otro de aranceles que comprometen seriamente el futuro de la economía", afectando a distintos sectores como la automoción, el agrícola, el del acero o el del aluminio.

"Y pese a ello, la realidad es que nadie sabe hacia dónde va el Gobierno de España, con qué aliados cuenta, con qué recursos trabajará. No puedo ni quiero ocultarles que no es razonable que a estas alturas no haya ni una sola respuesta", ha denunciado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha asegurado que es "injustificable" que carezcan de "cualquier información sobre lo que va a defender España mañana en el Consejo Europeo" que se celebra en Bruselas.

"Les recuerdo que el Gobierno actual no tiene mayoría suficiente y no puede asumir ningún compromiso internacional", ha advertido, para criticar que en uno de los momentos "más delicados a nivel geopolítico de las últimas décadas", el Gobierno no solo no informa, sino que "no lidera".

VE UN "FRACASO" DEL GOBIERNO EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN En su intervención, Feijóo ha subrayado que la política del Gobierno en el sector de la automoción "ha fracasado" y ha avisado que España "corre el riesgo de perder la competitividad del sector", algo que, según ha dicho, no pueden "aceptar".

Dicho esto, ha planteado cuatro propuestas de su partido, basada en descuentos a los precios en los vehículos eléctricos; contener los impuestos para lanzarlos; más infraestructura de recarga; y no discriminar las tecnologías. Además, ha propuesto un Plan Renove para vehículos eficientes durante una década y en cooperación con las comunidades autónomas.