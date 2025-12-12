Feijóo reta a los socios del PSOE a no "seguir siendo encubridores" de la "espiral de delincuencia" que rodea a Sánchez

1035635.1.260.149.20251212141707 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto público, en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez, a 16 de noviembre de 2025, en Lobón, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

TALARRUBIAS (BADAJOZ), 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE evidencian que están en una situación de "descomposición" que hay que "parar". Por eso, ha retado a los socios de Pedro Sánchez a "no seguir siendo cómplices y encubridores" de esta "espiral de delincuencia" y "corrupción" y apoyar la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en un Pleno extraordinario en el Congreso.

"Esto no lo aguanta nadie. Los españoles ya sabemos que el Gobierno nos ha robado pero ahora no solo pretende seguir robando nuestro dinero, sino seguir robando nuestra decencia. Y España es un pueblo decente que tiene un Gobierno indecente", ha afirmado en declaraciones a los medios en Talarrubias (Badajoz).

El jefe de la oposición ha señalado que están viviendo una "crisis sin precedentes" en la que "cada día y cada hora que avanza" confirma la "situación de descomposición" que vive el Gobierno de Sánchez y que tienen "que parar". "Tenemos que reflexionar y tenemos que abrir un nuevo periodo electoral. Y esto es lo que venimos pidiendo en la calle desde hace mucho tiempo", ha afirmado.

"ESPIRAL INÉDITA DE DETENCIONES, MACHISMO Y EXTORSIÓN"

Feijóo ha señalado que el Grupo Popular ha registrado una petición de comparecencia de Sánchez para que comparezca en un Pleno extraordinario en el Congreso con el objetivo de dar cuenta de "una espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión".

En este punto, ha subrayado que la Policía y la Guardia Civil han realizado "casi 20 inspecciones en distintos organismos del Estado", personándose esta misma mañana la Unidad Central Operativa (UCO) en Correos y los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

"Hacemos un llamamiento a sus socios. No pueden seguir siendo encubridores y cómplices. Es evidente que llegan tarde, pero es mejor parar ya esta sangría de delincuencia y que los socios sean consecuentes con los votos que representan", ha manifestado el presidente del PP.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))