Feijóo retoma su agenda en Extremadura tras votar senda de déficit: "Allí no tenemos techo y aquí se les ha caído"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), a su salida de una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, retomará este viernes su agenda de campaña en Extremadura tras asistir a las votaciones del Congreso, entre ellas, la senda de déficit. Esa nueva derrota del Gobierno de Pedro Sánchez le ha servido para subrayar que el PP en esa autonomía no tiene techo electoral mientras que al Ejecutivo el techo de gasto se le "ha caído" en el Pleno de la Cámara Baja.

"Allí no tenemos techo y aquí se les ha caído", ha declarado Feijóo en una conversación informal con los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados tras participar en las votaciones. Según ha añadido, el techo de gasto aquí se les ha caído "sobre las cabezas".

En concreto, el Pleno del Congreso ha rechazado por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, por lo que para elaborar los Presupuestos de 2026 se usará una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.

INTENSA AGENDA ELECTORAL ESTE VIERNES Y SÁBADO

Después de tres días de actividad en el Congreso, Feijóo retomará este viernes su agenda de campaña en Extremadura ante las elecciones del próximo 21 de diciembre. Así, tiene previsto desplazarse por la mañana a Herrera del Duque (Badajoz) y al mediodía irá a Talarrubias (Badajoz), donde atenderá a los medios de comunicación.

Posteriormente, el presidente del PP participará a partir de las 15.00 horas en una comida mitin en la Puebla de Alcocer, también Badajoz, según ha informado el partido en un comunicado. Por la tarde tiene previsto ir a la localidad cacereña de Trujillo.

Feijóo proseguirá con la campaña el sábado, ya que participará en un mitin central de campaña del PP en Navalmoral de la Mata (Cáceres) junto a la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, en pleno ecuador de la campaña.

El presidente del Partido Popular ya viajó a Extremadura el pasado jueves 4 de diciembre coincidiendo con el arranque de la campaña. Allí participó en un acto electoral en Don Benito (Badajoz) con Guardiola.

OBJETIVO DE LOGRAR MÁS ESCAÑOS QUE TODA LA IZQUIERDA

Después, visitó Villanueva de la Serena (Badajoz) y asistió a un partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla, localidad en la que también participó en la pegada de carteles esa misma noche.

Al día siguiente estuvo en Mérida para apoyar al sector primario, se dirigió posteriormente, en Cáceres, al Casar de Cáceres e intervino en un acto electoral en Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes.

Feijóo y Guardiola afrontan las elecciones extremeñas del 21 de diciembre con el objetivo de "fortalecer" la posición del PP en esta comunidad y lograr "más escaños que toda la izquierda", reduciendo la "dependencia de Vox", según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

En las extremeñas del 28 de mayo de 2023, el PSOE fue el ganador de los comicios con 242.659 votos (39,9%) y 28 escaños, seguido muy de cerca por el PP, que logró también 28 diputados (38,84%) pero seis mil votos menos. Entonces, Vox logró cinco escaños pero ahora ese partido pretende aumentar su representación y, de hecho, su líder, Santiago Abascal, está manteniendo una intensa agenda en esta autonomía.

"EL INICIO DEL FIN DEL SANCHISMO"

Feijóo considera que las elecciones en Extremadura son "importantes" para toda España porque "pueden ser el inicio del fin del sanchismo" y el "inicio del fin de la decadencia política" que está viviendo el país.

"Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles. Les aseguro que nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles", afirmó hace una semana en Don Benito.