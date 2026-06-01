Feijóo se reúne este martes con el empresariado catalán en pleno órdago a Junts y PNV para que rompan con Sánchez

Archivo - El presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante a la 40 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congresos de Cataluña, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este martes en la reunión del Cercle d'Ecomomía con el empresariado catalán, en pleno órdago del Partido Popular a Junts y PNV para que dejen de sostener al Gobierno de Pedro Sánchez ante la "situación insostenible" por los casos de corrupción.

Como ha hecho en años anteriores, Feijóo volverá a esta 41 edición del Cercle d'Economía en el Palacio de Congresos de Cataluña, que en esta ocasión versará sobre 'Autonomía Estratégica de Europa: ¿mito o realidad?'. Al día siguiente, está prevista la intervención del jefe del Ejecutivo.

La cita se produce en un momento en que el PP ha elevado la presión sobre los socios del PSOE, en especial sobre Junts y el PNV, para que se desmarquen del Gobierno por considerar que España está en una situación "límite" y es necesario que se convoquen elecciones generales.

Así lo ha verbalizado este mismo lunes Feijóo en 'Telencinco' al advertir a los aliados de Sánchez que él ofrece "decencia" y "elecciones", y que estaba interesado en seguir su actitud para ver sus movimientos se quedan en "una burla" o, por el contrario, son "consecuentes".

"Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí porque desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y CC, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas inmediatas", ha proclamado, para añadir después que el partido de Santiago Abascal no entraría en ese gobierno temporal para convocar elecciones.

EL MENSAJE QUE LANZÓ EN NOVIEMBRE ANTE LA PATRONAL CATALANA

El 28 de noviembre de hace un año, en un acto de Foment del Treball, el propio Feijóo pidió ayuda a los empresarios catalanes al asegurar que le faltaban votos de los "suyos" para que prosperara una moción de censura contra Pedro Sánchez.

"En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que esta siguiendo el Gobierno", afirmó, para añadir que no le faltaban ganas para presentar una moción de censura sino que le faltaban votos de "los suyos", en alusión al partido de Carles Puigdemont.

Hace una semana, la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, admitió que la legislatura ha llegado a su fin porque hay un Gobierno sin mayoría, pero descartó apoyar una moción de censura del PP. "Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos españoles", enfatizó.

FEIJÓO APUESTA POR MÁS PRESENCIA DEL PP EN CATALUÑA Feijóo está decidido a aumentar la implementación de su partido en Cataluña con la vista puesta en las próximas elecciones. En los últimos meses ya ha elegido Cataluña para visibilizar su alternativa y presentar públicamente algunas de sus propuestas en materia de migratoria, de fiscaliad o de vivienda, asuntos que en los que, según el PP, suspende el Gobierno de Salvador Illa.

Fuentes del equipo de Feijóo han confirmado que el líder del PP y cargos de la formación van a tener "más presencia" en Cataluña en los próximos meses pero también en el País Vasco. Según argumentan, en ambas autonomías "hay un electorado de centroderecha que no quiere un Gobierno corrompido".

"Hay margen de crecimiento en esas CCAA y una ventana de oportunidad cuando hay un bloque que tiene que desmarcarse ante lo que está ocurriendo", señalan desde 'Génova', en alusión a los casos de corrupción que "asedian" a Pedro Sánchez.

En la dirección del PP recuerdan además que perdieron escaños en Girona y Lleida por pocos votos y destacan que si hay capacidad de crecer hay que ir a por esos diputados en las próximas elecciones generales, según subrayan las mismas fuentes.

En las generales de julio de 2023, de los 48 escaños en liza, los socialistas lograron 19 mientras que el PP solo obtuvo seis, pese a que subió cuatro con respecto al 2019. Casi un año más tarde, en las autonómicas de mayo de 2024, el PP pasó a ser cuarta fuerza política en Cataluña al pasar de 3 a 15 escaños --adelantando a Vox, que se mantuvo en 11--, pero aún lejos de las 42 actas del PSC o las 35 de Junts.