Feijóo se reunió este miércoles con el Gobierno de Ayuso y lo hará con más equipos de CCAA para "mejorar" su alternativa

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asisten a la cena de navidad del PP de Madrid, en la Finca La Alquería, a 15 de diciembre de 2025, en Alcorcón, Madrid (España- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo este miércoles un desayuno de trabajo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo de gobierno para conocer las "principales necesidades" de la región y ha avanzado su intención de mantener encuentros similares con otros gobiernos autonómicos para "mejorar" su alternativa, según han indicado fuentes de la formación.

En concreto, Ayuso y los consejeros que integran su Ejecutivo autonómico compartieron con Feijóo "las prioridades estratégicas de la Comunidad de Madrid", en un encuentro que tuvo lugar en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A esta cita se sumó el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Además, trasladaron "las principales necesidades de la región que siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno de España" que, según fuentes del PP, está "empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral" en esta comunidad.

DENUNCIAN LA AUSENCIA DE INVERSIÓN ESTATAL EN CERCANIAS

Fuentes del Gobierno madrileño han precisado que Ayuso trasladó a Feijóo "los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid", así como "los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central".

Según las mismas fuentes, esos "ataques" se han producido en diferentes materias: financiación, fiscalidad o la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías.

Además, en ese encuentro hablaron sobre "la falta de médicos" que "afecta a todas las comunidades", "la inexistencia de políticas migratorias", así como "las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región", entre otros.

REUNIONES CON MÁS CCAA PARA DEFINIR SU PROYECTO

Fuentes de PP nacional han avanzado que Feijóo hará encuentros "en términos similares con representantes de otros gobiernos del PP en toda España" y que "serán útiles para definir" las prioridades políticas del partido "tanto a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez como para concretar y mejorar" su proyecto "como alternativa a este Ejecutivo".

Feijóo ha abierto esta ronda de contactos autonómicos en un momento en el que ha lanzado una ofensiva para denunciar el "infierno fiscal" al que Pedro Sánchez somete a los españoles cuando esas subidas de impuestos no se traducen en mejores servicios públicos.

Este miércoles, Feijóo acusó al Ejecutivo de Sánchez de "sacar" dinero a los españoles a través de más de cien subidas de impuestos pero luego no mejorar los servicios públicos. Además, dijo que España tiene la mayor tasa de pobreza infantil de la UE y los jóvenes no pueden independizarse hasta pasados los 30 años.

"La decadencia en España ha ido creciendo al mismo ritmo que los impuestos. Es el mundo al revés", aseveró el presidente del PP en la clausura del acto "Pagas más, recibes menos: contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez" que organizó la formación en Madrid.