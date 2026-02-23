Feijóo revela una charla "fructífera" con Abascal este domingo para acercar acuerdos en Extremadura y Aragón

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo conversa con el presidente de VOX, Santiago Abascal, a su salida de una sesión plenaria en la Cámara Baja, a 17 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado que este domingo mantuvo una "fructífera" y "esclarecedora" conversación con el presidente de Vox, Santiago Abascal, para abrir un escenario en el que el pueda "ser posible" el pacto entre PP y Vox en Extremadura y Aragón.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que el PP ha dado a conocer este lunes un documento marco que fija las líneas básicas para pactar con Vox en el que han "venido trabajando desde las elecciones en Extremadura", celebradas el pasado 21 de diciembre. Según ha añadido, el objetivo es "dar gobiernos estables" en las comunidades autónomas.

Feijóo ha recalcado que "la prioridad del PP está clara" y ha añadido que ahora el partido de Abascal tiene que responder si "su prioridad" es que Pedro Sánchez "pase a la oposición" o es "imposibilitar los gobiernos del PP, aún ganando".

"Ahora bien, creo que en la conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal, que fue una conversación larga, yo creo que fructífera, esclarecedora, y después de las declaraciones que he oído hoy del señor Garriga y del propio señor Abascal, parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible", ha manifestado.

"POR MÍ NO VA A QUEDAR"

En este sentido, Feijóo ha señalado que mantuvo "una conversación de una hora aproximadamente" con Abascal en la que pusieron "un poco de orden en este ruido permanente" en el que está instalada la política española. "Yo me niego a que el ruido afecte a la alternativa", ha enfatizado, para avisar a Vox que "sería una irresponsabilidad de ambos partidos".

En este sentido, Feijóo ha afirmado que en lo que dependa del PP no va a "quebrar" el resultado de las urnas. "Por mí, insisto, no va a quedar", ha enfatizado, para añadir que en esa charla Abascal se mostró partidario de retomar las negociaciones y ver si hay "un punto de acuerdo".

Además, Feijóo ha reconocido que "hay una postura nueva" con Vox porque en diciembre le plantearon "entrar" en el Gobierno extremeño con tres consejerías y una vicepresidencia y ahora "han retirado formalmente ese requisito", apostando primero por un programa político y ya después "hablarán si quieren o no entrar en los gobiernos del PP en Extremadura y Aragón".

