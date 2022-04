Feijóo, a Sánchez: "Con 10% de inflación un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que esta semana enviará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su propuesta económica centrada en bajar impuestos tras reunirse el martes con los agentes sociales y el miércoles con el Comité Ejecutivo de su partido. Además, ha asegurado que le "sorprende" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se "ría" de la propuesta de su partido centrada en rebajas fiscales para afrontar la inflación cercana al 10%.

"El impuesto más injusto y el que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y altas es la inflación. Y con un 10% de inflación un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón y no le interesan las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente del Gobierno se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los ciudadanos españoles", ha declarado Feijóo.

Así se ha pronunciado ante los periodistas tras su visita al centro de salud en O Porriño (Pontevedra), justo después de que Sánchez haya criticado en una entrevista en Antena 3 la rebaja "generalizada" de impuestos que plantea el líder del PP asegurando que "no es creíble" y que "no lo está haciendo nadie en Europa".