Feijóo traslada el pésame a las familias de los cinco fallecidos en la pasarela que cayó al mar en Santander

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este miércoles el pésame a las familias de los cinco fallecidos como consecuencia del colapso y caída al mar de la pasarela de El Bozal en Santander.

"A través de la presidenta de Cantabria --María José Sáenz de Buruaga-- y la alcaldesa de Santander --Gema Igual--, he trasladado mi consternación por el trágico accidente en El Bocal, en el que han perdido la vida varios jóvenes", ha afirmado Feijóo en un mensaje en su cuenta de la res social 'X', que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha agradecido "a los equipos de emergencia por su intervención" y ha señalado que confía en que "la persona desaparecida pueda ser localizada a la mayor brevedad posible". También le ha deseado "una pronta recuperación a la joven que permanece ingresada". "Cantabria no está sola en estos momentos tan difíciles" ha concluido.