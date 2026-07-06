Feijóo ve un "deshonor" para la Guardia Civil que González siga y critica que nadie dimita dentro del Gobierno

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que es un "deshonor" para la Guardia Civil tener imputados a su directora general, Mercedes González, y "a su número dos", el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, y ha criticado que no pase "nada" y nadie dimita en el seno del Gobierno Además, ha señalado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, es "corresponsable" de nombramientos en el seno del Instituto Armado.

"El nombramiento de la directora general de la Guardia Civil es un nombramiento conjunto de los dos ministerios (Interior y Defensa). Por tanto, ella es corresponsable con el nombramiento", ha dicho Feijóo a Robles en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición ha indicado que tener una directora de la Guardia Civil imputada "es incompatible con dirigir a los que tienen que perseguir los delitos". "Hay mucha más decencia en cualquier cuartel de la Guardia Civil, de cualquier pueblo de España, que en el Gobierno de España", ha manifestado.

Feijóo ha indicado que "la corrupción ya se ha instalado en el corazón del Estado" y ha criticado que ante esas imputaciones no ocurra "nada". "Es que el verbo dimitir ha desaparecido del diccionario de la Real Academia para este Gobierno", ha exclamado.

SÉMPER VE EN LA CONTINUIDAD DE GONZÁLEZ UN "INSULTO" A LA BENEMÉRITA

En parecidos términos se ha expresado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha indicado que la imputación de Mercedes González y el DAO es "un paso más en el inaceptable descrédito que mancha todo lo que toca este Gobierno".

"Quienes deberían de perseguir delitos, son presuntamente quienes los han cometido. Por eso, cada minuto que la señora Mercedes González sigue es una mancha y un insulto para todos los funcionarios públicos que trabajan en la Benemérita", ha resaltado, para expresar el apoyo de PP a la Guardia Civil.

Al ser preguntada qué le parece que Robles se niegue a suspender al DAO tras su imputación, Sémper ha insistido en que se trata de un "ejercicio más" de "degradación institucional" a la que están acostumbrados. A su entender, "la ministra Robles le hace un flaco favor a la Guardia Civil no suspendiendo al DAO".

"Es todo tan estrambótico lo que estamos viviendo que vamos a tener a guardias civiles investigando a sus superiores jerárquicos", ha enfatizado para preguntarse "qué le debe el Gobierno a la directora general de la Guardia Civil" y "qué le debe el Gobierno al DAO?" "¿Qué están pretendiendo ocultar?", ha interpelado.

FEIJÓO SOBRE EL 'CASO KITCHEN'

En cuanto a si cree que la extorsión de las llamadas 'cloacas' podía ser posible sin el conocimiento del ministro del Interior y del presidente del Gobierno, Feijóo ha respondido que "no es posible". "Es posible que alguna persona pueda hacer algún acto delictivo y tú no lo sepas", ha dicho, para añadir que eso no es posible con el papel que tenían los "número dos" de Sánchez, aludiendo a José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Preguntado entonces si esa misma regla se podría aplicar al 'caso Kitchen' con el exministro Jorge Fernández Díaz y el expresidente Mariano Rajoy, Feijóo ha dicho que esos casos no se pueden comparar y ha dicho que el PP "ha pagado más que de sobra" y ha "pagado sus "errores".

"Hemos salido del Gobierno, estamos en oposición, y este asunto políticamente está zanjado. Judicialmente, lo que diga la sentencia que en este momento el juicio oral está finalizando", ha aseverado Feijóo.

LA SITUACIÓN POLÍTICA DE SÁNCHEZ "ES INSALVABLE"

A su entender, el PSOE "ha financiado las cloacas" y su número dos "dirigía las cloacas", que "empiezan a funcionar" cuando Pedro Sánchez "se retira para escribir una carta a la ciudadanía". "Lo que estaba haciendo era el manual de instrucción de las cloacas", ha aseverado. En este punto, ha indicado que "la situación de Sánchez desde el punto de vista de responsabilidad política es insalvable".

Tras asegurar que Sánchez no convoca elecciones generales porque necesita un "escudo protector" para protegerse con los órganos del Estado, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo "sabe perfectamente qué miembros de su partido, la cúpula de su partido, estaba intentando destruir a los guardias civiles de la UCO, a los fiscales anticorrupción y a determinados jueces" para impedir que continuaran las investigaciones.

Además, ha señalado que el apoyo de Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero no es al expresidente, sino a sí mismo. "Si Zapatero habla, si cualquiera de los que están en estos sumarios hablan automáticamente muchos miembros del gobierno, entre los que yo incluyo al señor Sánchez, tendrían bastantes problemas con la justicia", ha manifestado.

Feijóo también ha censurado la conducta del hermano del presidente y ha asegurado que "es absolutamente lamentable" que "estando cobrando un salario público, no vaya a trabajar y se vaya a vivir a Portugal para no pagar los impuestos en España", una actuación que cree incompatible con cualquier principio ético.