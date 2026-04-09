Felipe VI defiende el Derecho como "la piedra angular de la convivencia" ante conflictos como en Oriente Próximo

Felipe VI, junto al rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska preside la conmemoración del 60º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha defendido el Derecho como la "piedra angular de la convivencia" que "resulta más necesario que nunca" ante un "mundo atravesados por conflictos", como en Oriente Próximo, y ha apelado a que la Unión Europea (UE) y sus estados miembros "deben seguir siendo vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos, de su vigencia y de su universalidad".

"No se trata de una opción, sino de una exigencia ligada a nuestra identidad y derivada de los claroscuros de nuestra historia", ha señalado Felipe VI durante su discurso en la conmemoración del 60º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, que se ha celebrado este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

El monarca ha explicado que estos dos pactos son "dos instrumentos fundamentales" que dan "forma y fuerza jurídica" a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y han contribuido a consolidar "un patrimonio común de valores y principios universales", que constituyen "el núcleo del sistema de protección y promoción de los DDHH en todo el mundo".

El Rey ha destacado que celebrar este aniversario es, ante todo, "reafirmar la vigencia de los derechos que estos pactos consagran", tales como "las libertades civiles y políticas, que garantizan la autonomía y la libertad individual; y los derechos económicos, sociales y culturales, que hacen posible su ejercicio efectivo en condiciones de igualdad".

Felipe VI también ha hecho mención a conflictos que suceden en pleno siglo XXI, no solo en Oriente Próximo, también en distintas regiones de África y Asia y en la propia Europa; pero también otros relacionados con el terrorismo, las crisis humanitarias, los desafíos medioambientales y "nuevos retos éticos y tecnológicos" como los que plantea la IA, "que invitan a reflexionar, con la contribución imprescindible de la comunidad académica, sobre la aplicación de los pactos en nuevas circunstancias".

"SOLO EL DERECHO SOSTIENE UNA PAZ DURADERA"

Para Felipe VI, los pactos de 1966 supusieron un "avance decisivo al transformar en obligaciones jurídicas lo que hasta entonces eran, en gran medida, aspiraciones éticas, dotándolas de mecanismos de garantía y supervisión que las hacen efectivas". "Nacidos en un siglo XX herido por la devastación de dos guerras mundiales, encarnan la convicción de que solo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera", ha reafirmado el jefe del Estado.

Finalmente, el monarca ha subrayado que la declaración de DDHH han sido "fuente de inspiración" de numerosas normas fundamentales, entre ellas nuestra Constitución de 1978, tal y como se recoge en el título primero --'De los Derechos y Deberes Fundamentales'--. "Da forma y sentido a nuestra convivencia democrática, definiendo a un tiempo un marco de libertades y un programa de trabajo para hacerlas realidad", ha expresado.