Felipe VI llama al rey de Bahréin para trasladarle su apoyo tras el ataque de Irán en su territorio

El rey Felipe VI ha realizado una llamada telefónica al rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, para trasladarle solidaridad y apoyo ante el ataque de Irán en este territorio.

Durante la llamada, el Rey Felipe VI ha condenado el ataque iraní dirigido contra el territorio del reino, afirmando "el apoyo de España a Baréin en todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad", ha informado la agencia de noticias Bahrain News Agency.

Por su parte, el rey Hamad bin Isa Al Khalifa ha agradecido su apoyo a Felipe VI y ha señalado que el pueblo Bahréin es pacífico y cree en la tolerancia y la convivencia, al tiempo que ha afirmado que el país "se compromete con el camino de la paz y apoya los esfuerzos que refuercen la seguridad y la estabilidad en la región y en el mundo".

Esta conversación se produce después de que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) del que Bahréin forma parte denunciara este jueves un ataque de Irán contra la principal refinería del país, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní.

"Su excelencia el secretario general del Consejo de Cooperación (Jassim Mohammed al Budaiwi) condena y denuncia en los términos más enérgicos la traicionera agresión iraní que tuvo como objetivo edificios en el hermano Reino de Bahréin que albergan elementos de las Fuerzas Navales de Qatar que participan en el Centro de Operaciones Marítimas Conjunto dependiente del Mando Militar Unificado del Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo", expresa un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, el Ejército de EEUU denunció este viernes que Irán ha disparado contra edificios residenciales en Bahréin y ha avisado que dará una respuesta contundente en represalia, después de que Qatar condenara ataques contra residencias de efectivos de la Marina del país.

El Ministerio de Interior de Bahréin, concretamente, atribuyó a "la agresión iraní" el impacto de un número indeterminado de proyectiles contra "un hotel y dos edificios residenciales en Manama", la capital del país, sin víctimas que lamentar.