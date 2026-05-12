Felipe VI preside el homenaje a su profesor universitario, el jurista Gaspar Ariño

EE Rey preside el homenaje al profesor, diputado, jurista global y padre del derecho público económico, Gaspar Ariño Ortiz, organizado por la Real Academia de Doctores de España. - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido este lunes el homenaje al jurista Gaspar Ariño Ortiz, junto a su familia y otras altas instituciones académicas en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.

A su llegada, el Rey ha sido recibido por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; y el presidente de la Real Academia de Doctores de España, José Ramón Casar.

Tras el acto, organizado por la Real Academia de Doctores de España, Felipe VI ha dejado una dedicatoria en el libro de honor de la academia en la que ha agradecido la oportunidad de asistir al homenaje a Ariño, de quien ha subrayado que "ha dejado un gran legado en el mundo del Derecho, especialmente del Derecho Administrativo".

"También somos legión los que le recordamos con afecto y gratitud por haber sido sus alumnos y también por haber disfrutado y aprendido de sus cualidades humanas", ha escrito Felipe VI, que tuvo como profesor en la universidad a Gaspar Ariño.

Este abogado y político español, fallecido en 2023, fue profesor agregado de derecho administrativo en la Universidad de Madrid del 1972 al 1978, catedrático de derecho administrativo en las universidades de La Laguna (1978-1980), Barcelona (1981-1982) y Valladolid (1983-1988), y desde 1988 de la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue profesor del Rey.

Además, fue elegido diputado por el Partido Popular por la provincia de Valencia en las elecciones generales españolas de 1981 y en 1996 fue miembro del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Ariño es reconocido como uno de los pioneros en España del derecho público económico.