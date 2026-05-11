Ferraz apela al "espíritu de la remontada" y asegura que las encuestas en contra no desmovilizan al PSOE

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección federal del PSOE asegura que las últimas encuestas, que les otorgan un resultado negativo para las elecciones andaluzas de este domingo, no les "desmovilizan" y apelan al "espíritu de la remontada".

Así lo ha manifestado este lunes la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz en la que se ha mostrado convencida de que el "deterioro" de los servicios públicos pasará factura en las urnas al presidente andaluz, el 'popular' Juanma Moreno.

Mínguez ha hecho estas declaraciones al ser preguntada por varias encuestas publicadas en las últimas horas que mayoritariamente sitúan al PSOE por debajo de los 30 escaños, su peor registro histórico en esta comunidad, en la que han gobernado durante casi cuarenta años.

En ese sentido ha recordado que en las últimas elecciones generales las encuestas decían que los socialistas estaban "hundidos" y finalmente Pedro Sánchez logró ser presidente de nuevo.

"Sabemos que hay mucha gente y lo notamos en la calle cuando hacemos campaña, que está desmoralizada por el deterioro de los servicios públicos" y con la gestión de Moreno, ha indicado subrayando que apelarán a los andaluces que en su día confiaron en el dirigente del PP pero ahora se sienten "decepcionados".

Los socialistas piden el voto de aquellos ciudadanos que "necesitan esa tarjeta sanitaria" porque "con la tarjeta bancaria no se puede", ha indicado Mínguez. "Quedan cinco días y vamos a convencer a toda esa gente ", ha recalcado.

Confía por tanto en que hay una "gran mayoría social" que quiere defender la gestión de los servicios públicos y que saldrá a votar el domingo. Mínguez asegura además que los socialistas, con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero como candidata, salen "a ganar".

