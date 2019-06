La fiscal defiende que la información de los ordenadores de Bárcenas era del PP y no puede haber delito informático

Actualizado 28/06/2019 20:04:21 CET

Entiende que los discos duros no son del extesorero y que, por tanto, si había documentación de la caja b pertenecía al partido, que podía borrarla

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La fiscal Carmen Luciáñez ha defendido este viernes que el PP tiene que ser absuelto por la presunta destrucción de los ordenadores que usaba Luis Bárcenas en la sede del partido porque hay "dudas" sobre la versión que ha mantenido el extesorero sobre que era el propietario de los discos duros y, por tanto, de la documentación que se guardaba en ellos. En este sentido, ha dicho que de ser cierto que se almacenaba la contabilidad b de los 'populares', el partido podría eliminar esta documentación porque "no era ajena".

Así lo ha dicho en la quinta y última sesión del juicio por la destrucción de los dos discos duros del extesorero, que ha quedado visto para sentencia. La fiscalía ha argumentado que en este caso concreto no se ha acreditado la comisión de un delito de daño informático, que es por el que se encuentra acusado el partido político, la extesorera Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno.

La representante del Ministerio Público considera que no se han dado los requisitos establecidos en el artículo 264 del Código Penal, que señala que para incurrir en esta conducta penal se debe proceder a un borrado "sin autorización" de "datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos".

En este sentido, en primer lugar, ha afirmado que Bárcenas "hizo una dejación de esos ordenadores" y, por tanto, entiende que no tiene por qué conceder tal permiso y ha añadido que "si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad b, entendemos que esa información era del PP y por tanto no le era ajena".

La Fiscalía, que ha elevado a definitivas su conclusión y pide que los acusados no sean condenados porque, a su entender, no se ha acreditado ni cuál era la información que contenían los ordenadores, ni si éstos eran propiedad de Bárcenas. Tampoco que se haya causado un daño al extesorero o que la destrucción de los discos duros haya perjudicado una investigación judicial, como sostienen las acusaciones populares, que creen que los discos duros fueron destruidos para no dejar pruebas de la presunta caja b.

"DUDAS" SOBRE BÁRCENAS

Concretamente, Luciañez ha indicado que "existen dudas" sobre que el extesorero sea el dueño de los ordenadores que había en la sede de la calle Génova, pues nunca, ni siquiera en sede judicial, ha podido acreditar su propiedad. En este sentido, para la Fiscalía "no es incongruente" pensar que los equipos informáticos perteneciesen al partido pues es habitual que "el empresario dote a los trabajadores de medios técnicos".

Además, la fiscal ha destacado que si de verdad contenía información que pudiera comprometer al PP, Bárcenas ha "mostrado muy poco interés" en esos ordenadores porque "los deja allí", teniendo en cuenta que sus características --eran portátiles-- permitían llevarlos de un lado a otro. Asimismo, subraya que el extesorero se marchó de vacaciones y sí llevaba un pendrive con la documentación de la supuesta contabilidad opaca de los 'populares'.

Por ello, considera que "no es descabellada la idea" del abogado del PP, Alberto Durán, de que la "única motivación" de Bárcenas en recuperar los ordenadores era "acreditar una relación laboral" con el partido, ya que tenía interpuesta una demanda laboral por despido.

Por otro lado, aunque el juicio finalmente se ha celebrado con las acusaciones únicamente de las acciones populares ejercidas por Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade, la fiscal sostiene que éstas no tienen legitimidad porque no existe un perjudicado en este procedimiento, pues el propio Bárcenas se retiró del procedimiento en septiembre de 2016. Además, ha señalado que tampoco se ha cuantificado el daño supuestamente causado.

Por último, la fiscal se ha dirigido directamente a las acusaciones que han reprochado al Ministerio Fiscal seguir "direcciones políticas" del PP para no acusar y ha respondido que estas afirmaciones se hacen desde el "absoluto desconocimiento de normas internas de la Fiscalía" y que además la posición adoptada por los fiscales "tiene el visto bueno" de sus superiores.

LA VERSIÓN DE BÁRCENAS HA "EVOLUCIONADO", SEGÚN EL PP

El PP tampoco ha dado credibilidad al extesorero y así lo ha trasladado su abogado, Jesús Santos, quien ha afirmado Bárcenas tiene una "conducta compulsiva de un mentiroso" y que su versión esa es la única versión que existe en todo el proceso. Ha destacado que este relato, además, ha ido "evolucionando", pues en una de sus declaraciones en sede judicial "no recuerda qué datos contenían los discos duros" y en otra posterior ya detalló "perfectamente" los archivos almacenados.

"Al contrario de lo que sucede en los seres humanos, que con el paso del tiempo va perdiendo memoria, el señor Bárcenas tiene una memoria prodigiosa que le permite recordar dos años y medio después de su primera declaración el contenido de esos discos", ha dicho. Santos ha añadido que, además, el extesorero suele manifestar "falsedades y mentiras" contra el PP por su "animadversación" a raíz de su despido.

Por otra parte, el abogado del PP finalmente ha agradecido al magistrado que no accediese a su petición de celebrar el juicio sólo con la acusación de las acciones populares --para las que ha pedido la condena en costas por "instrumentalizar" el procedimiento para la "controversia política"-- porque si se hubiese cerrado, se habría hecho "en falso" y, según su criterio, no se habría podido acreditar que no se ha cometido ningún delito.

"BURDO MONTAJE"

El abogado del jefe de la Asesoría Jurídica del PP, Alberto Durán, ha mostrado su asombro por que las acusaciones hayan "manejado hipótesis y presunciones" sobre los acusados basándose en otros procedimientos judiciales. "Me irrita que se traigan a colación elementos extraprocesales", en alusión a todas las referencias a los conocidos como 'papeles de Bárcenas', que reflejan una presunta caja b del PP, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, y sobre los que ha señalado que muchas de las partes no tienen acceso al no estar personados en dicha causa.

El letrado de Durán, Esteban Mestre, también ha hecho referencia a la propiedad de los dos ordenadores, pero ha indicado que independientemente de quien sea, si del PP o de Bárcenas, ninguno de los dos "está sentado en el banco de las acusaciones" y por tanto no existe un perjudicado del borrado de documentación. Asimismo, ha dicho que tampoco hay un delito de encubrimiento porque tampoco se ha podido demostrar cual era exactamente los archivos que contenían los discos duros, sino que "todo era un burdo montaje".

Por su parte, el abogado Carlos Gómez-Jara, defensa del informático José Manuel Moreno, ha señalado que, en su opinión, lo que hay que valorar para saber si los acusados han cometido un delito de daño informático y un delito de encubrimiento es si la información que supuestamente contenían los dos discos duros es "más relevante" que la que finalmente entregó Bárcenas en la Audiencia Nacional.

Por último, Enrique Molina, abogado de la extesorera del PP Carmen Navarro se ha manifestado en la misma línea que sus compañeros y se ha remitido a su etapa anterior como fiscal para asegurar que una "colaboración de bandas armadas son verdaderos encubrimientos que no tiene nada que ver con esto". Así, ha lamentado que "a la gente se le siga imputando por lo que es y no por lo que ha hecho", pues, según ha indicado, su cliente sigue preguntándole por qué se le acusa.

Tras la exposición de los informes de conclusiones y después de que Durán, Navarro y Moreno hayan renunciado a hacer uso de su última palabra, el caso por los ordenadores de Bárcenas ha quedado visto para sentencia.