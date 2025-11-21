El fiscal general no asistirá al acto institucional por los 50 años de la monarquía tras la condena del Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la pres - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no asistirá al acto institucional de este viernes presidido por el Rey Felipe VI en el Palacio Real para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía parlamentaria en España.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado a Europa Press que García Ortiz "excusó" este jueves su asistencia al acto al que estaba invitado, una vez que se hizo pública la condena del Tribunal Supremo de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Rey Felipe VI presidirá sendos actos en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados con los que se quiere recordar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura, en los que el gran ausente será precisamente el principal protagonista, Juan Carlos I, y que cuentan con el plantón anunciado de Vox y de los socios del Gobierno.

El acto central será el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la Reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y de los dos 'padres' de la Constitución que aún siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

Ya en el interior del Palacio Real, serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el del Senado, Pedro Rollán, el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.