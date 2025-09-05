El fiscal general pide no reducir el "complejísimo problema" de los incendios a la "caza" del culpable

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz durante el tradicional acto de apertura del año judicial celebrado este viernes en el Tribunal Supremo en Madrid. EFE/Chema Moya POOL - CHEMA MOYA

Llama a "evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a no reducir el "complejísimo problema" de los incendios forestales a la "caza del hombre", esto es, a la búsqueda del culpable.

García Ortiz ha aprovechado este viernes su discurso en el acto de apertura del año judicial para incluir una mención a los fuegos que han azotado este verano buena parte del país, después "semanas sumidos en la desolación provocada por los incendios y por el dolor derivado de la pérdida de vidas humanas".

Con pasado como fiscal especialista de medioambiente en Galicia, García Ortiz ha abogado por que la sociedad no se deje llevar por "la impotencia que en ocasiones genera la incertidumbre de los incendios, la sensación de inseguridad colectiva que proyectan".

"Hemos de proporcionar prudencia y rigor frente a soluciones simplistas. Debemos evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos. No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la 'caza del hombre', a la represión penal", ha subrayado.

ESCUCHAR A LOS ESPECIALISTAS

Tras lamentar la "inédita ola de fuegos" cuyas consecuencias perduran "tanto en el medio como en la conciencia social y colectiva", ha reivindicado que corresponde al Derecho penal perseguir a "quienes, omitiendo las más elementales normas de cuidado o de manera intencionada, han provocado algunos de estos incendios".

"Sabemos que la causalidad de los incendios es un tema muy complejo, complejísimo, al que se enfrentan los países de muy diversas maneras", ha precisado, para defender que tienen que ser "los especialistas" quienes valoren y determinen los riesgos a los que está expuesto el medioambiente y que "entrañan la causa directa o indirecta de los fuegos".

Aunque ha querido avisar de que, como fiscales y especialistas dedicados a combatir la delincuencia contra el medioambiente, es consciente del "limitado papel que el Derecho penal puede tener en este desgraciado fenómeno de los incendios forestales".

"Desde hace muchos años, con esfuerzo y dedicación, la red de fiscales de medioambiente se empeña en el descubrimiento y enjuiciamiento de quienes generan riesgos a nuestro entorno. Pero en situaciones de crisis también somos garantes del imperio de la ley", ha zanjado.